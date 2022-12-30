Умерла главная бунтарка в стиле моды - Вивьен Вествуд

Как умерла модельер

О смерти дизайнера сообщили в модном доме Weswood. Отмечается, что госпожа Вествуд "мирно скончалась в окружении своей семьи" в Лондоне. Причины смерти и какие-либо подробности не сообщаются.

Чем известна Вивьен Вествуд

Британка начала заниматься дизайном еще в 1970 году.

В 1971 вместе с модельером и музыкантом Малькольмом Маклареном открыла магазин одежды Let It Rock.

С Маклареном, который был ее гражданским мужем, она открыла магазин байкерской и панковской одежды и разработала стиль для музыкантов из группы Sex Pistols.

Вивьен Вествуд в молодости (фото: wikipedia.org)

Свой собственный бренд одежды Vivienne Westwood она создала в 1981 году. Дизайнера называли хулиганкой, бунтаркой, при этом ее коллекции раскупались молниеносно.

В 1990-х госпожа Вествуд стала второй женщиной-модельером Великобритании после Мэри Куант, представившей свои коллекции в Париже.

Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Именно ей приписывают популяризацию образа со рваными джинсами и косухами.

Вивьен Вествуд была известной активисткой (фото: twitter.com/FollowWestwood)

За ее вклад в культуру она получила рыцарский орден Британской империи. По данным на 2021 год, состояние дизайнера превышало 50 млн долларов США.

В начале 2000-х Вивьен Вествуд стала заниматься активизмом, что отразилось и на ее работах. Основной темой ее коллекций стали проблемы экологии и климатических изменений.

Вивьен Вествуд умерла на 82 году жизни (фото: vogue.com)

По всему миру открыто более 500 магазинов Vivienne Westwood.