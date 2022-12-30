UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Померла головна бунтарка у стилі моди - Вів'єн Вествуд

Фото: Вів'єн Вествуд померла (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Вів'єн Вествуд померла у Лондоні 29 грудня у віці 81 року. Найвідоміша британська модельєрка заснувала стиль панк у світі моди, і назавжди залишиться в історії. Вона прожила довге та дивовижне життя.

У матеріалі Styler читайте, чим прославилася та запам'ятається нам Вів'єн Вествуд.

Як померла модельєр

Про смерть дизайнера повідомили у модному будинку Weswood. Зазначається, що пані Вествуд "мирно померла в оточенні своєї родини" у Лондоні. Причини смерті та будь-які подробиці не повідомляються.

Чим відома Вів'єн Вествуд

Британка почала займатися дизайном ще 1970 року.

У 1971 році разом з модельєром і музикантом Малькольмом Маклареном відкрила магазин одягу Let It Rock.

З Маклареном, який був її цивільним чоловіком, вона відкрила магазин байкерського та панківського одягу та розробила стиль для музикантів із гурту Sex Pistols.

Вів'єн Вествуд у молодості (фото: wikipedia.org)

Свій власний бренд одягу Vivienne Westwood вона створила у 1981 році. Дизайнера називали хуліганкою, бунтаркою, при цьому її колекції розкуповувалися блискавично.

У 1990-х пані Вествуд стала другою жінкою-модельєром Великобританії після Мері Куант, яка представила свої колекції у Парижі.

Вів'єн Вествуд вважається засновницею стилю панк у високій моді. Саме їй приписують популяризацію образу з рваними джинсами та косухами.

Вів'єн Вествуд була відомою активісткою (фото: twitter.com/FollowWestwood)

За її внесок у культуру вона одержала лицарський орден Британської імперії. За даними на 2021 рік, статки дизайнера перевищували 50 млн доларів США.

На початку 2000-х Вів'єн Вествуд почала займатися активізмом, що позначилося на її роботах. Основною темою її колекцій стали проблеми екології та кліматичних змін.

Вів'єн Вествуд померла на 82 році життя (фото: vogue.com)

По всьому світу відкрито понад 500 магазинів Vivienne Westwood.

Як ми раніше писали, помер король футболу – легендарний Пеле.

Читайте РБК-Україна в Google News
модельєрпреступления