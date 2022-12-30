Померла головна бунтарка у стилі моди - Вів'єн Вествуд

Як померла модельєр

Про смерть дизайнера повідомили у модному будинку Weswood. Зазначається, що пані Вествуд "мирно померла в оточенні своєї родини" у Лондоні. Причини смерті та будь-які подробиці не повідомляються.

Чим відома Вів'єн Вествуд

Британка почала займатися дизайном ще 1970 року.

У 1971 році разом з модельєром і музикантом Малькольмом Маклареном відкрила магазин одягу Let It Rock.

З Маклареном, який був її цивільним чоловіком, вона відкрила магазин байкерського та панківського одягу та розробила стиль для музикантів із гурту Sex Pistols.

Вів'єн Вествуд у молодості (фото: wikipedia.org)

Свій власний бренд одягу Vivienne Westwood вона створила у 1981 році. Дизайнера називали хуліганкою, бунтаркою, при цьому її колекції розкуповувалися блискавично.

У 1990-х пані Вествуд стала другою жінкою-модельєром Великобританії після Мері Куант, яка представила свої колекції у Парижі.

Вів'єн Вествуд вважається засновницею стилю панк у високій моді. Саме їй приписують популяризацію образу з рваними джинсами та косухами.

Вів'єн Вествуд була відомою активісткою (фото: twitter.com/FollowWestwood)

За її внесок у культуру вона одержала лицарський орден Британської імперії. За даними на 2021 рік, статки дизайнера перевищували 50 млн доларів США.

На початку 2000-х Вів'єн Вествуд почала займатися активізмом, що позначилося на її роботах. Основною темою її колекцій стали проблеми екології та кліматичних змін.

Вів'єн Вествуд померла на 82 році життя (фото: vogue.com)

По всьому світу відкрито понад 500 магазинів Vivienne Westwood.