Умер журналист и критик Олег Вергелис: "титан, который держал небо над украинским театром"

Дата и место прощания с Олегом Анатолиевичем будет оглашена позже.

Что именно стало причиной смерти в настоящее время не уточняется. В начале сентября стало известно, что Вергелис попал в больницу и нуждался в переливании крови. Три года назад критик и обозреватель перенес инсульт.

Олег Вергелис (фото: facebook.com/oleg.vergelis)

"Титан, который держал небо над украинским театром. Человек, который даже после тяжелой болезни мотивировал других верить и жить. Тот, кто в марте дозванивался даже в подвал, над которым летали рашистские ракеты, и на фоне взрывов уже у себя за окном говорил: надо все равно что-то говорить, писать, артикулировать, вот такая идея..." - пишет об Олеге Вергелисе Людмила Олтаржевская, главред Театрально-концертного Киева.

Олег Вергелис (фото: facebook.com/oleg.vergelis)

Заслуженный журналист Украины, член Национального союза театральных деятелей и Национального союза журналистов Украины Вергелис был автором многочисленных публикаций, преимущественно на темы театра, кино, телевидения и украинской культуры в целом.

Он публиковался во многих периодических изданиях: "Зеркало недели", "Профиль", "Главред", "Украинский театр", "Украинская культура", "Культура и жизнь", "Киевские ведомости". Являлся членом редколлегии "Киевских ведомостей".

А первые публикации Олега Вергелиса по темам театра появились в конце 90-х годов, в период его преподавательской работы на кафедре мировой литературы Национального университета имени М. Драгоманова (после окончания обучения в этом вузе).

Журналист и театральный критик Олег Вергелис (фото: facebook.com/oleg.vergelis)

Являлся членом Национального Шевченковского комитета (2010-2016). С 2016-го - эксперт Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В январе 2020 года стал руководителем литературно-драматургической части Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Вергелис входил в состав экспертов театральной премии "Киевская пектораль". С 2007 года был членом экспертной комиссии по распространению и демонстрации фильмов при Министерстве культуры и туризма Украины.

Олег Вергелис (фото: facebook.com/oleg.vergelis)

Был лауреатом многочисленных премий: лауреат Всеукраинского конкурса СМИ "Золотое перо" (2002), награжден Международной литературной премием имени Юрия Долгорукого (2010), Гоголевской премией Национального союза писателей Украины (2011), Художественной премией "Киев" им. Амвросия Бучмы (2018), Международной литературной премией "Наше сердце" (2020), дипломом победителя за лучшую книгу на культурную тематику на Международном книжном форуме "Зеленая волна" (2020).

Олег Вергелис (фото: facebook.com/oleg.vergelis)