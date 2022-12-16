Умер известный украинский невролог, спасший тысячи детских жизней

16 декабря в возрасте 75 лет скончался известный ученый и детский невролог Владимир Козявкин. Его уникальный авторский метод лечения и реабилитации больных с ДЦП признан во всем мире.

Об этом сообщил в Telegram Максим Козицкий, Глава Львовской областной государственной администрации.

Что известно об ученом

"Сегодня не стало Владимира Козявкина - известного ученого и исследователя, автора принципиально новой технологии лечения больных детским церебральным параличом, руководителя и создателя Трускавецкой школы реабилитации", - говорится в сообщении.

Ученый имел звание Героя Украины, был Заслуженным деятелем науки и техники Украины, Лауреатом Государственной премии Украины.

"Десяти тысяч человеческих историй из более чем 60 стран завершились счастливо после лечения по системе Владимира Ильича. Смерть Владимира Козявкина - огромная потеря как для Украины, так и для медицинской отрасли всего мира. Светлая память этому чрезвычайному человеку", - написал Козицкий.

Соболезнования также выразили в Трускавецком городском совете.

"Смерть Владимира Ильича - это невосполнимая потеря для Украины и Трускавца, для мирового медицинского сообщества. Наибольшей его наградой была благодарность маленьких пациентов и их родителей, слезы счастья и благодарности поступали из Украины, всего постсоветского пространства, Германии, Катара, США и многих стран Европы, Азии, Америки и всего земного шара", - добавляют в горсовете.

Дату и время похорон Владимира Козявкина пока не сообщают.