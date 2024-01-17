Умер известный археолог и исследователь древнего Киева Иван Мовчан

Иван Мовчан изучал археологию и историю древнего Киева

"Коллектив музея "Кирилловская церковь" с глубокой грустью воспринял известие о том, что 16 января 2024 года на 85-м году умер Иван Иванович Мовчан - глава музея "Кирилловская церковь" (1965-1970 гг), известный украинский археолог, археолог истории древнего Киева", - говорится в сообщении.

В заповеднике отмечают, что Мовчан проводил педагогическую и общественную работу, долгое время являлся членом ученого совета, более 30 лет возглавлял профсоюз Института археологии НАН Украины, был активным участником многих международных и республиканских конгрессов, конференций.

"Как глава секции памятников археологии Киевской городской организации Общества охраны памятников истории и культуры Украины Иван Иванович плодотворно сотрудничал с архитекторами и реставраторами, был консультантом и соавтором многих проектов по строительству исторических районов Киева, реконструкции многочисленных памятников истории и культуры, внес достойный вклад в сохранение национального историко-культурного наследия Украины", - добавляют коллеги.

Иван Мовчан (фото: Facebook/Национальный заповедник "София Киевская")

Родился Иван Мовчан в 1939 году в селе Конские Раздоры Запорожской области. Учился в педагогическом училище в Гуляйполе и Никополе. Несколько лет работал учителем начальных классов в родном селе, а затем служил в армии.

В 1961 году поступил на историко-филологический факультет Донецкого педагогического института, с 1963 продолжил обучение на кафедре археологии исторического факультета Киевского университета им. Т. Шевченко.

Будучи еще студентом, ездил в экспедиции Института археологии АН УССР, которые изучали достопримечательности трипольской культуры. Этой теме он посвятил серию материалов. Позже Мовчан участвовал в раскопках древнекиевской окрестностей - Выдубичи, Китаеве, Клове, Предславине, Печерский монастырь.

Иван Мовчан с коллегами (фото из открытых источников)

За научные работы по истории средневекового Киева археологу вместе с другими авторами присуждена Государственная премия в области науки и техники 1983 года. С 1990 по 2005 год Мовчан возглавлял комплексную Старокиевскую экспедицию по изучению Верхнего Киева и окрестностей древнего города IX-XIII веков.

Прощание с Иваном Молчаном состоится 18 января 2024 в больнице на ул. Петра Запорожца в 13.00.