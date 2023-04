Умер легендарный джазовый музыкант и композитор Ахмад Джамал, который выступал во Львове

Кто такой Ахмад Джамал

Легендарный американский джазовый пианист и композитор Ахмад Джамал родился в Питтсбурге, Пенсильвания 2 июля 1930 года. Его настоящее имя - Фредерик Рассел Джонс.

На фортепиано он начал играть с 3 лет, а уже в 11 - совершил первый профессиональный дебют. Окончил Высшую школу Вестингхаус. В 1950 году переехал в Чикаго.

До 1950-х играл в составе различных коллективов, а потом организовал собственное трио. В то время музыкант активно искал себя и обратился в ислам.

Свое трио он назвал в честь своего нового сценического имени - трио Ахмада Джамала. В 1951 году подписал контракт с Columbia и выпустил несколько важных альбомов, которые впоследствии были несколько раз переизданы.

Много лет занимался концертной деятельностью, записывал музыку с различными известными музыкантами, выступал на фестивалях, играл вместе с симфоническими оркестрами.

Чем был известен Ахмад Джамал

В 1994 году получил награду "Маэстро джаза". За всю историю свою музыкальной карьеры Ахмад Джамал экспериментировал с различными жанрами и всегда старался найти что-то новое, выйти за грани.

Его считают одним из основателей модерн-джаза, и музыкальные критики называли его вторым по значимости в истории джаза после Чарли Паркера.

Почти всю свою жизнь музыкант дружил с легендарным трубачом, иконой джаза Майлзом Девисом. Также Ахмад Джамал оказал огромное влияние на многих известных джазовых музыкантов.

Ахмад Джамал считал джаз "американской классической музыкой". Мировую известность ему принес альбом At the Pershing: But Not for Me, выпущенный в 1958 году. В 2017 году он получил Гремми - за достижения в джазовой музыке.

В 2018 году Ахмад Джамал посетил Украину и выступил на международном фестивале Leopolis Jazz Festival.

Как сообщила дочь музыканта Сумайи Джамал, причиной смерти стал рак простаты. Он скончался в собственном доме в Эшли Фолс, штат Массачусетс в возрасте 92 лет.