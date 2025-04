Умер культовый басист Дэйв Аллен. Не дожил до прощального тура

"Дэйв Аллен, наш старый музыкальный партнер, друг и гениальный музыкант, умер в субботу утром. Он был дома с семьей. Дейв несколько лет страдал от раннего начала смешанной деменции, что стало печальным периодом для его жены Пэдди, детей и близких друзей", - говорится в заметке.

Аллен был частью оригинального состава группы, которая появилась в конце 70-х годов и сразу попала в авангард британского постпанка. Его глубокий, узнаваемый бас стал фундаментом звучания таких альбомов, как Entertainment! - пластинки, которая до сих пор считается одной из самых влиятельных в жанре. Известно, что она попала в список 500 лучших альбомов всех времен по версии Rolling Stone.

Планировалось, что в середине апреля Gang of Four проведет тур по городам США. И Дэйв должен был вернуться на сцену в роли басиста группы.

"Наша любовь и мысли с ними. Я и Джон пошли к нему и провели замечательный день с ним и семьей. Мы часами разговаривали и смеялись, делясь богатыми и яркими воспоминаниями о хорошем времени вместе. Приключения, карьера в музыке, создание семей, наши переплетенные жизни, охватывающие полвека", - отметили музыканты.

"Мы знаем, что Дэйв не хотел бы ничего другого, как снова выйти с нами на сцену в Портленде во время нашего прощального тура в США... До свидания, старый друг", - резюмировали артисты.

Помимо работы в Gang of Four, Аллен основал компанию World Domination Recordings и играл в двух группах. Дэйв был вокалистом и основным автором песен для The Elastic Purejoy, а также выступал в роли басиста в группе Low Pop Suicide.