Умер автор хитов об АТО и ветеран четырех войн Александр Рожко: его песни слышала вся Украина

"Он прошел четыре войны. С ним всегда была песня, которую творил сердцем и душой. Его "Не сумуй", "Байдужість" и другие слышала вся Украина, ведь с бесчисленными концертами он исполнял их перед военными и гражданскими", - говорится в сообщении.

Александр Рожко (фото: скриншот с видео)

Так, перед тем, как отправиться защищать родину после начала российско-украинской войны в 2014 году, Рожко имел за плечами большой боевой опыт, который получил в Афганистане, Дагестане, бывшей Югославии и на территории подконтрольного РФ молдавского региона Приднестровье.

Будучи ветераном АТО, пан Александр как исполнитель участвовал в многочисленных концертах, прославился своими военными песнями.

Александр Рожко во время выступления перед военными (фото: скриншот с видео)

Также Рожко принял участие в проекте "Песни войны", записав композицию "Не сумуй" в дуэте с лидером группы "Антитіла" Тарасом Тополей. Песня, вышедшая осенью 2017-го, получила широкую известность.

Видео: Александр Рожко и Тарас Тополя - "Не сумуй"

"Не убегай со своей земли! Защищай свой дом, если хочешь в нем жить! Убегая, ты отдаешь землю врагу, позволяешь поносить твою честь, честь твоего народа", - так говорил пан Александр.

Во Львовском доме офицеров отметили, что завещание Рожко - его песни, которые "красноречиво обращаются к нашим сердцам, не оставляя никого равнодушным".

Видео: віступление Александра Рожко перед военными с песней "Байдужість"

Военный и музыкант, ветеран АТО будет упокоен на Сыховском кладбище в четверг, 30 марта. Чин похорон состоится в 14.00 в Гарнизонном Храме на улице Театральной, 11.

Видео: дуэт Александра Рожко с Сергеем Фоменко из группы "Мандри" - "Майдановцам"