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Умер актер из "Иронии судьбы", которому запретили въезд в Украину

Умер актер Александр Ширвиндт (фото: росСМИ)
Автор: Василина Копытко

На 90-м году жизни скончался советский актер и народный артист РФ Александр Ширвиндт. Украинцам он известен ролью в фильме "Ирония судьбы или С легким паром!", а также тем, что незаконно посещал оккупированный россиянами Крым и за это был внесенный в базу "Миротворец".

Об смерти актера сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию росСМИ.

При подготовке материала использовали также источники: интервью актера Гордона и Википедию.

Что известно об Александре Ширвиндте

Коллеги актера сообщают, что Ширвиндт скончался в больнице.

Свою карьеру он начал в 1956 году. Его первая роль была в кинофильме "Она вас любит". Большинство ролей, по которым он стал популярным, были комическими.

В его творческом наследии более 50 художественных фильмов. Также он сыграл немало ролей в театрах Ленком, Московском драмтеатре на Малой Бронной и Московском академическом театре сатиры. С 2021 г. Ширвиндт стал президентом театра сатиры. Помимо актерства он также занимался режиссурой в театре и написанием сценариев.

В "Иронии судьбы" актер сыграл друга главного героя (фото: glamurchik.tochka.net)

Как относился актер к Украине

Ширвиндт неоднократно незаконно посещал с гастролями оккупированный в 2014 году Россией украинский Крым. За это его в 2017 году внесли в базу "Миротворец", как лицо, нарушившее государственную границу Украины и представляющее угрозу национальной безопасности Украины.

После запрета на въезд в Украину актер признавался, что "чувствует физиологический ущерб" и очень скучает по украинским городам - Киеве и Одессе. Но вместе с тем, по его словам, его поездка в Крым - это не повод для запрета на въезд в нашу страну. А сам Крым Ширвиндт называл ни украинским, ни русским, а "своим".

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Ранее мы писали о том, что известный российский актер призывал к войне против Украины.

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