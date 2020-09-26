Користь просто унікальна: вчені розкрили цілющі властивості чайного гриба

Чайний гриб був дуже популярний у попередніх поколінь. Його вирощували в баночках і пили напої, які вважалися дуже корисними для здоров'я. Мода на чайний гриб знову почала повертатися і вчені розповіли про цілющі властивості таких напоїв.

Як відзначають фахівці, напої з чайним грибом містять велику кількість сполук, які позитивно позначаються на стані здоров'я людини. Про це пише NewsYou.

Співробітники Аризонського університету спільно з ученими з Університету Нью-Мексико провели нове дослідження і з'ясували всі корисні властивості чайного гриба. На його основі можна створити насичений корисними мікроорганізмами газований напій.

В такому напої виділяються пробіотики внаслідок введення в зелений або чорний чай сахарози. Потім в хід йде біоплівка. Такий коктейль показаний тим, у кого є проблеми з травленням і кишківником.

Напої на основі чайного гриба відрізняються здатністю прискорювати в організмі обмін речовин, знижувати запалення. Катехіни та дубильні речовини в чайному грибі діють на організм за принципом антиоксидантів. Чайний гриб знижує ризик розвитку онкологічних захворювань і суттєво допомагає в зміцненні імунітету. Також він дуже корисний діабетикам.

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