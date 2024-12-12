Любит курятину? Ученые поймали неизвестного морского хищника

Где поймали хищника

Новый для науки хищник был обнаружен в глубинах желоба Атакама, вблизи западного побережья Южной Америки. Такое открытие произошло впервые для этой островной экосистемы в юго-восточной части Тихого океана.

Целью ученых было приманивание океанических обитателей, которые едят мертвую добычу - для этого ученые смастерили ловушки с едой. Но вместо этого ученые поймали огромную хищную амфиподу - существо, подвиды которого уже находили в других желобах, но никогда в Атакаме.

Новый вид был пойман на глубине 7 902 метра и получил название Dulcibella camanchaca. В языках народов из региона Анд это означает "темнота". Довольно символично, учитывая то, что обнаруженное животное охотится в самых темных глубинах одной из самых глубоких траншей на планете.

По словам ученых, приманивание хищника требовало не только мастерства, но и удачи. Для наживки использовали курятину, которая, вероятно, привлекла "еду" Dulcibella camanchaca - или же самого хищника.

Этот участок также ранее не исследовался, поэтому вполне возможно, что именно курица стала особой приманкой для Dulcibella, поскольку удалось поймать несколько особей. Однако точная причина такого неожиданного появления остается загадкой.

На что похож новообретенный хищник

По словам ученых, амфиподы поражают многообразием, их можно встретить в верховьях рек, пещерах, в море и в самых глубоких частях океана.

Но, как ни странно, строение тех видов, которые живут на глубине, не очень отличается от строения тех, что живут в море. Например, новооткрытый Dulcibella camanchaca похож на креветку или рака.

Новооткрытый хищник Dulcibella camanchaca (фото: Johanna Weston, Woods Hole Oceanographic Institution)

Как отмечают исследователи, большие и сильные ноги ракообразного напоминают клешни, которые идеально подходят для того, чтобы ловить и удерживать добычу.

Кроме того, этот амфипод имеет крепкие зубы в челюстях для разрезания и измельчения пищи, а его ноги приспособлены для передвижения по различным типам субстратов. Dulcibella camanchaca - довольно крупный представитель для своего вида (почти 4 см длиной), что помогает ему охотиться на меньшую добычу.

Несмотря на отсутствие глаз, хищник может использовать другие органы чувств, чтобы обнаружить пищу в кромешной темноте океанского дна. Ученые предполагают, что между видами существуют некоторые различия на микробном и молекулярном уровнях.

Gammarus roeselii, подвид пресноводных амфиподов (фото: Michal Maňas, wikipedia.org)

Открытие такого крупного и ранее не задокументированного хищника в желобе Атакама - важный шаг вперед в понимании экосистемы глубин океана, где виды приспосабливаются к экстремальным условиям глубины, давления и темноты. Впрочем, для многогранных амфиподов, кажется, это не составляет труда.