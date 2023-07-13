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Полякова очень разозлилась и подает в суд на известное украинское СМИ: я вас накажу!

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Четверг 13 июля 2023 22:10
Полякова очень разозлилась и подает в суд на известное украинское СМИ: я вас накажу! Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Светлана Мащенко

Оля Полякова решила подать в суд на известное украинское средство массовой информации Главред. Певица очень разозлилась из-за бодишейминга в адрес ее дочери, 18-летней Маши.

Гневный пост звезда разместила в Instagram.

Оля Полякова считает публикацию недопустимой

Звезда разгневана, и говорит, что добьется наказания, сколько времени бы это ни заняло, и сколько бы денег не стоило.

"Обращаюсь к изданию Главред, которое сегодня выпустило бодишеймерскую статью обо мне и моей дочери! За границей вас бы стерли просто, отменили и стянули бы много миллионов евро!" - говорит артистка.

Она отметила, что в современном мире бодишейминг любого человека, особенно детей, сильно наказывается.

"И я вас накажу! Я прямо сейчас обращаюсь в суд, чтобы доказать, что в свободной стране, бодишейминг совершенно неприемлем!" - добавила разгневанная звезда.

Полякова очень разозлилась и подает в суд на известное украинское СМИ: я вас накажу!

Что было в статье о Маше Поляковой

Днем 13 июля на Instagram-странице Оли появилось видео с тренировкой, на которой присутствовала ее 18-летняя дочь Маша.

Полякова очень разозлилась и подает в суд на известное украинское СМИ: я вас накажу!

В Главреде очень подробно описали в отрицательном ключе тело девушки, заявив, что Маша набрала вес.

Мы намеренно не будем цитировать автора статьи о Маше, чтобы не приобщаться к бодишеймингу, который считаем недопустимым.

Статью издания уже удалило.

Полякова очень разозлилась и подает в суд на известное украинское СМИ: я вас накажу!

СМИ забодишеймило дочь Поляковой (скриншот)

Отметим, что Маша Полякова сейчас учится в Великобритании. Девушка получает образование в музыкальном университете BMus в Лондоне.

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Оля Полякова Маша Полякова