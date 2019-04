Півфінал: як пройшов 13 ефір Голосу країни

У неділю, 14 квітня, на каналі 1+1 відбувся тринадцятий випуск 9 сезону шоу Голос Країни. Це був другий прямий ефір дев'ятого сезону головного вокального шоу країни.

Розпочався другий прямий ефір з представлення зіркових наставників, що, як і завжди, виглядало дуже ефектно. Але потім, звичайно, за справу взялися учасники. Першою на сцену вийшла Оксана Муха, з культовою українською піснею - "Два кольори"!

Суперником Оксани в команді Дана Балана був Хайтам Мохаммед, який полюбився багатьом українським глядачам. Та й композиція, треба сказати, була підібрана чудово!

Далі - більше. На сцену вийшов ВІН - Дан Балан, який виступив разом зі своїми підопічними. "Hold on Love" - пісня, яка нікого не залишила байдужим.

А далі була найнеприємніша, як для тренера, частина шоу - голосування. Зоряний наставник віддав 51% Оксані Мусі і 49% Рафі Хейтаму. Глядачі оцінили виступи солістів в 90% і 10%, відповідно. Таким чином в фінал 9 сезону шоу "Голос країни" пройшла Оксана Муха. Мабуть, закономірно і справедливо.

Команда Потапа

Першою з сильним вокальним кавером на хіт Вітні Х'юстон виступила Каріна Арсентьева. Початок - краще не придумаєш!

У Карини була дуже сильна конкурентка в особі Вікторії Ягич, яка користувалася, до того ж, довірою у тренера. Вікторія виконала композицію "Цвіте терен", проте було помітно, що хвилювання позбавило змоги їй проявити всі свої сильні сторони.

Запальне тріо, коли до дівчат приєднався їх тренер, просто порвало зал з піснею "Найкращий день". Потап сказав, що присвячує цю пісню Дану Балану і Тіні Кароль.

Проте, Потапу необхідно було зробити вибір і він вирішив віддати 51% голосів Карині, а 49%, Вікторії. Глядачі вибір тренера підтримали, проголосувавши 60% на 40%, відповідно. Таким чином другою фіналісткою 9 сезону шоу стала Каріна Арсентьева.

Команда Монатика

Другий прямий ефір балував глядачів гарними українськими піснями, а Вікторія Олейник виконала композицію "Соколята".

Андрій Карпов, в свою чергу, виконав дуже стильну і красиву композицію - "Still got the blues". При цьому Андрій продемонстрував свої навички володіння саксофоном.

Чи міг Монатік виконати зі своїми підопічними НЕ запальну пісню? Відповідь, звичайно ж, очевидна. Яскраво і сильно - композиція "Uptown Funk".

У цьому сезоні Монатік вже неодноразово заявляв, що не розуміє, чому Андрій до сих пір займається годинниками, а не виступає на великій сцені. Однак свій вибір тренер зробив на користь Вікторії - 51% проти 49%. Глядачі, до слова, цей вибір розділили, віддавши більшу частину голосів саме за Вікторію Олійник, яка пройшла в фінал!

Команда Тіни Кароль

Чоловіча битва відбулася в команди чарівного тренера, а першим на сцену вийшов головний фаворит сезону - Девід Аксельрод.

Після цього на сцену вийшов учасник нацвідбору на Євробачення, Андрій Хайат. Зверніть увагу на вибір пісні - дуже цікаво!

А як чоловіки запалили на сцені разом з Тіною під час виступу в трійці. Словами не передати.

Голосування здивувало багатьох, адже Тіна Кароль віддала всього на 2% голосів більше саме Андрію - 51% проти 49%, а ось глядачі вивели Хайта в фінал - 68% проти 32%.

Таким чином, у фінал шоу вийшли чотири виконавці:

Оксана Муха (команда Дана Балана)

Карина Арсентьева (команда Потапа)

Вікторія Олійник (команда Монатіка)

Андрій Хайат (команда Тіни Кароль)

Кроме того, во время эфира на шоу выступило много звездных гостей.