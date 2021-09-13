Як отримати сертифікат вакцинації в "Дії": інструкція і корисні лайфхаки

Після отримання двох доз вакцини від коронавірусу українці можуть оформити собі електронний сертифікат вакцинації. Це особливо актуально для тих, хто збирається цього року у відпустку за кордон, а також у зв'язку з можливими змінами в карантинних обмеженнях.
Як оформити сертифікат вакцинації – читайте в нашому матеріалі нижче.
Встановити додаток "Дія" на свій телефон. Якщо у вас додаток стоїть вже давно - поновіть його. Якщо і цей варіант не сильно допоміг - видаліть додаток з телефону, запустіть очищення, а потім знову встановіть.
Авторизуйтесь в додатку.
Зайдіть в меню "Послуги" і натисніть "Сovid-сертифікати".
Почнеться генерація сертифіката, і спочатку відкриється Заява на передачу даних з електронної системи охорони здоров'я – його потрібно завірити електронним підписом "Дія.Підпис".
Згенеруйте "Дія.Підпис". Саме в цьому місці у користувачів починаються проблеми. Система пропонує користувачеві нахилити голову вправо або вліво, а також повернути голову вправо-вліво.
Системі PhotoID може не вистачати освітлення або навпаки – світло занадто яскраве. Спробуйте встати біля світлої стіни. А при поворотах голови не робіть різких рухів – система не встигає відреагувати, повертайте голову плавно і стежте, щоб ваше обличчя не випадало із зеленої рамки.
Після цього придумайте код з п'яти цифр, щоб ввести його і повторити.
Підпишіть Заяву "Дія.Підпис".
Як зазначив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, обидва сертифікати матимуть термін дії - пів року. Потім потрібно буде відмовитися від нього і зробити новий.
Як зробити сертифікат вакцинації
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