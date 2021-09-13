Как получить сертификат вакцинации в "Дие": инструкция и полезные лайфхаки

После получения двух доз вакцины от коронавируса украинцы могут оформить себе электронный сертификат вакцинации. Это особенно актуально для тех, кто собирается в этом году в отпуск за границу, а также в связи с возможными изменениями в карантинных ограничениях.
Как оформить сертификат вакцинации – читайте в нашем материале ниже.
Установить приложение "Дия" на свой телефон. Если у вас приложение стоит уже давно – обновите его. Если и этот вариант не сильно помог – удалите приложение с телефона, запустите очистку, а потом снова установите.
Авторизуйтесь в приложении.
Зайдите в меню "Услуги" и нажмите "COVID-сертификаты".
Начнется генерация сертификата, и сначала откроется Заявление на передачу данных из электронной системы здравоохранения – его нужно заверить электронной подписью "Дия. Подпись".
Сгенерируйте "Дия. Подпись". Именно в этом месте у пользователей начинаются проблемы. Система предлагает пользователю наклонить голову вправо или влево, а также повернуть голову вправо-влево.
Системе PhotoID может не хватать освещения или наоборот – свет слишком яркий. Попробуйте встать возле светлой стены. А при поворотах головы не делайте резких движений – система не успевает отреагировать, поворачивайте голову плавно и следите, чтобы ваше лицо не выпадало из зеленой рамки.
После этого придумайте код из пяти цифр, чтобы ввести его и повторить.
Подпишите Заявление "Дия. Подпись".
Как отметил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, оба сертификата будут иметь срок действия – полгода. Потом нужно будет отказаться от него и сделать новый.
Как сделать сертификат вакцинации
Напомним, ранее мы писали о том, что популярные страны вводят новые правила карантина для туристов.
А также рассказывали о том, в каких странах не действуют украинские автомобильные права.