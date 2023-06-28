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"Получишь у меня!" Залужный прокомментировал слова Маркуса о продвижении ВСУ

Залужный прокомментировал слова Маркуса о продвижении ВСУ (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Валерий Маркус с позывным "Магура" рассказал о продвижении украинских защитников, на что отреагировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Валерий Маркус выложил на своей Facebook-странице.

Детали продвижения ВСУ

"У нас вчера были сутки штурмов. Мы продвинулись очень далеко, очень глубоко. Пешком, поэтому очень устали", - говорит Маркус.

Также он отмечает, что снимает видео с вражеских окопов, в которых много трупов захватчиков и что пока соответственного запаха нет.

Валерий подчеркивает, что защитники будут с боями продвигаться вглубь, однако все будет не быстро, поскольку у рашистов очень плотная и качественно выстроенная оборона.

"Мы сейчас с боями будем продвигаться дальше, вглубь. Очевидно, что это будет не быстро, потому что оборона у них здесь очень плотная, очень качественно выстроена. Поэтому этап, когда трупы начнут вонять нам здесь, к сожалению, скорее всего, мы застанем", - добавляет боец.

"Эти негативные нюансы нам говорят о том, что мы успешно делаем свою работу", - говорит военный.

Маркус рассказывает, что он с собратьями провел в "маленькой траншейке" обороняясь, чтобы не потерять позицию и продвигаться дальше. Защитникам пришлось спать на трупах врагов.

"Через 5 минут собираемся на следующий штурм. П*дары об этом ничего не знают, мы все сделаем "очень-очень секретно". Проползем к ним двумя группами, и, даст Бог, застанем врасплох", - говорит сержант.

Реакция Залужного

Главнокомандующий Валерий Залужный оставил трогательный коммент под постом Маркуса, наругал бойца за то, что он сидел в окопе без бронежилета. "Валерий! Ану оделся Бигом! Получиш у меня", - написал Залужный.

Валерий Залужный прокомментировал видео Маркуса (скриншот с поста)

Также читайте, ВСУ показали мощное видео контрнаступления на Угледарском направлении.

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Вооруженные силы Украины