У Полтавській області у рамках "Великого будівництва" створять унікальний музей скіфської доби

Фонди Більського заповідника налічують десятки тисяч унікальних знахідок скіфської епохи. Усі вони складуть основу експозиції майбутнього музею.

На реконструкцію 2-поверхової будівлі музею цього року заплановано фінансування із обласного бюджету у розмірі 2 млн гривень, з ДФРР - 10 млн грн. Загальна кошторисна вартість проекту - 32,6 мільйона гривень.

"Історико-культурний заповідник "Більськ" має всі шанси стати відомою на всю країну туристичною родзинкою Полтавщини. Тут творилася історія, кожна часточка землі просякнута скіфською епохою. Під музей ми реконструюємо будівлю колишнього дитсадка. Уже повністю виконали демонтаж і розпочали підготовку до укріплення фундаменту і стін", - розповів очільник області Олег Синєгубов.

Загалом на об’єкті передбачається підсилення фундаментів та несучих конструкцій будівлі; перепланування внутрішнього простору; внутрішнє та зовнішнє оздоблення з утепленням; влаштування зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж з водопостачання, каналізації, електропостачання, освітлення, опалення, вентиляція, кондиціювання; облаштування благоустрою території.

Крім цього, у межах проєкту буде створено та побудовано: дизель-електростанцію, артезіанську свердловину, відкритий автомобільний паркінг, зони кемпінгу,"Містечко майстрів", "Скіфські атракціони", декоративний курган; скульптури в скіфській тематиці, паркан і альтанку. Проектом передбачено створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населення..