Під Полтавою живе чоловік, якого рік тому поховали: деталі моторошної історії

37-річний Костянтин Джеджера з села Полтавської області виявився "похованим" при житті. За два дні свого народження, коли його зупинила поліція за порушення ПДР, він дізнався, що за документами мертвий. Поліцейські повідомили чоловікові, що перша міська лікарня в листопаді 2019 видала свідоцтво про смерть від пневмонії.

Про подробиці цієї страшної історії розповіли в сюжеті "Суспільного". На кадрах Костянтин показує плиту на нібито його могилі. Як виявилося, в землі похований його рідний брат.

Лікарі розповіли, що коли хворого доставили в лікарню, він назвав дані свого брата, а на ранок помер. У документах слідчі вказали саме їх, не встановили справжню особу померлого. Саме з їх вини сталася така жахлива помилка.

"Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносилися на підставі інформації, зазначеної в медичній картці стаціонарного хворого КП "Перша міська клінічна лікарня Полтавської міської ради", - повідомив заступник начальника слідчого управління поліції Полтавщини Дмитро Поздняков.

Але на цьому історія не закінчилася. Пізніше з'ясувалося, чому покійний брат Костянтина так вчинив. Річ у тому, що він перебував у розшуку по іншій кримінальній справі, тому не назвав свої дані. У поліції перевіряти цю інформацію не стали й за фактом його смерті закрили кримінальну справу. Тепер це рішення прокуратура визнала незаконним.

Чоловіка за життя визнали мертвим

Як ми раніше писали, після смерті батька Настя Каменських випустить для нього особливе відео.