Під Полтавою трагічно загинула відома волонтерка: фото

У місті Кременчук Полтавської області загинула відома волонтер, яка допомагала українським військовим і була героїнею багатьох матеріалів і репортажів. Деталі трагедії розповіла речник поліції Кременчука Ганна Васенко в коментарі для видання Gazeta.ua.

72-річна Ольга Шевченко потрапила під колеса автомобіля на вулиці Театральній. Автомобіль AUDI білого кольору рухався заднім ходом і скоїв наїзд.

Волонтер Ольга Шевченко (Фото: kremen.today)

"Водій виконував маневр – рухався заднім ходом. І не побачив літню жінку. Швидкість була невисока, але він її зачепив. Жінка впала і вдарилася головою. Від травми голови вона, на жаль, померла в автомобілі швидкої допомоги. За фактом аварії, що потягла за собою смерть потерпілого, порушили кримінальну справу. Автомобіль доставили на штрафмайданчик", повідомила Васенко.

Відомо, що у Ольги Шевченко були проблеми із зором, тому вона не помітила автомобіль, який рухався заднім ходом. Крім того, вона була невисокого зросту і худенька – водій зізнався, що він її просто не побачив.

Волонтер Ольга Шевченко (Фото: kremen.today)

Ольга Шевченко рано вранці прямувала у волонтерський центр "Майдановські павучки", який відвідувала щодня. Там вона допомагала іншим волонтерам збирати тканину для маскувальних сіток і наповнювати подушки, які виготовляли для військових із зони ООС.