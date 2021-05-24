Під Полтавою на будівництві дороги знайшли містичний артефакт, якому 2 тисячі років

Знахідку виявили співробітники Науково-дослідного центру "Рятівна археологічна служба" неподалік від села Підгора. Розкопки тут проводяться перед будівництвом дороги Н-31 Дніпро - Решетилівка.

"Артефакт, який пролежав майже 2 тисячі років у землі, вражає досконалістю. Це перша такого типу знахідка сарматської доби", - говориться в повідомленні.

Скрін: Археологи знайшли містичний артефакт під Полтавою (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Ця підвіска виконана з темно-синього єгипетського фаянсу. Вона була частиною намиста зі скляними прожилками.

Вчені розповідають, що жук-скарабей був містичним символом не тільки у Давньому Єгипті, але й в інших народів. Такий амулет у Єгиптян символізував відродження життя. Скарабеїв носили при житті і клали в могилу для супроводу в потойбіччя.

Частіше за все скарабеїв знаходять в похованнях жінок і дітей.

Скрін: Під Полтавою знайшли жука-скарабея (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Цікаво, що на цьому шляху археологи знаходять і набагато давніші пам'ятки, котрі стосуються навіть бронзової доби.