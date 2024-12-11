В Полтаву для переселенцев из Донецкой области Фонд Ахметова передал 1100 продуктовых наборов

Помощь предназначена для переселенцев, обслуживаемых в хабе и имеющих статус:

пенсионеров,

людей с инвалидностью,

малообеспеченных граждан.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.