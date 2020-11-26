У Полтаві виправдали жінку, яка збила на зебрі підлітка

Жінка влаштувала смертельну ДТП, але її виправдали (колаж РБК-Україна)

Суд виправдав жінку-ресторатора, яка збила неповнолітню дитину

У Полтаві Жовтневий райсуд виправдав ресторатора Наталію Саєнко за смертельну ДТП, яку вона накоїла. У 2018 році жінка на своєму джипі наїхала на переході на велосипедиста. Ним виявився 15-річний Артем Левченко. Після аварії хлопчик впав у кому і через два місяці помер, не приходячи до тями.

Як повідомляє видання "Полтавщина", через два роки, а саме 25 листопада, суд постановив, що жінка не винна в смерті Артема.

У рішенні суду йдеться, що велосипедист виїхав на пішохідний перехід, хоча повинен був перетинати проїжджу частину, перевозячи велосипед в руках. Суддя також заявив, нібито власниця ресторанного бізнесу не могла уникнути зіткнення.

Обвинувачі відзначали, що Наталя під час аварії говорила по мобільному телефону, але суд постановив, що ці дані не підтверджені. Також власниці бізнесу постановили повернути арештоване майно і водійське посвідчення.

Прокурор просив для Саєнко 8 років в'язниці, але судове рішення виявилося іншим. Цікаво, що відразу після ДТП Саєнко подзвонила не в поліцію, а рідним і в піцерію, приналежну їй.

Суд визнав, що ДТП сталася за участю двох транспортних засобів. Велосипедист порушив правила дорожнього руху і виїхав на пішохідний перехід, а повинен був перетинати проїжджу частину, перевозячи велосипед в руках.

Також суддя Анатолій Савченко, згідно з результатами експертизи, визнав, що обвинувачена Наталія Саєнко не могла уникнути зіткнення. Крім того, суд визнав допустимим доказ боку потерпілих та звинувачення про те, що Саєнко в момент аварії розмовляла по телефону. Суддя зачитував вирок дві години. Останні 10 хвилин обвинувачена Наталія Саєнко проплакала, а по завершенні засідання жінка одразу покинула зал у сльозах.

Після оголошення вироку мама загиблого Наталія Левченко та тітка загиблого Ірина Сердюк зазначили, що на совісті Саєнко дві смерті. Адже, вранці 24 листопада помер дідусь Артема, котрий не витримав такого удару.

Як ми раніше писали, стала відома доля ресторатора, збила на зебрі підлітка, який так і не вижив.