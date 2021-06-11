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У Полтаві дощ за півгодини перетворив місто на Венецію: автомобілі попливли

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Полтава, П'ятниця 11 червня 2021 13:01
У Полтаві дощ за півгодини перетворив місто на Венецію: автомобілі попливли Злива у Полтаві затопила місто (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Негода в Україні цього разу торкнулася і Полтави. Сильна злива лила в місті всього півгодини, але навіть за цей час встиг накоїти біди. Опади затопили дороги, а машину перетворилися на човни.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Відзначається, що дощова вода затікала в салони машин. Деяким водіям знадобилася допомога рятувальників, через те, що вони опинилися в пастці.

Але на цьому негода не зупинилася. Так, у Полтавській області в селі Кобеляки під поривами вітру не встояло старе дерево. Воно впало і пробило дах житлового будинку. На щастя, мешканці будинку вижили і не постраждали.

Нагадаємо, що від негоди потерпає і захід України.

Прогнози синоптиків невтішні

Так, синоптики Українського гідрометцентру дали прогноз погоди на ці вихідні. Очікуються дощі та грози у всіх областях та комфортна температура повітря. Неділя в Україні пройде зі шквалами і грозами. Також можливий град.

Як ми раніше повідомляли, негода в Україні наздогнала і Маріуполь. Так, в місті пройшли сильні зливи, які затопили собою практично все.

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