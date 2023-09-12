В Польше пассажиры такси избили водителя-украинца: угрожали и оскорбляли

В Польше избили украинского таксиста двое поляков, которые вызвали сервис Uber. Они угрожали мужчине, а потом применили физическую силу.

Детали избиение украинца в Польше

Так, 40-летний и 43-летний поляки заказали Uber из аэропорта. Во время поездки они начали пить пиво и агрессивно себя вести, водитель сделал замечание, на что получил неадекватную реакцию.

Сначала поляки стали угрожать водителю, а когда тот сказал, что, если так будет продолжаться дальше, то он их высадит, пассажиры начали его избивать.

Один из мужчин, который сидел впереди, ударил водителя в лицо. Украинец решил применить газовый баллончик для самозащиты, он выбежал из машины и начал кричать, тогда пассажиры и сбежали.

Весь инцидент был снят на камеру в салоне автомобиля. Полиция быстро вышла на след нападавших. Уже на следующее утро мужчин нашли, один из них пытался сбежать в Норвегию.

Обоих мужчин обвиняют в угрозах криминального характера и причинении незначительного вреда здоровью. За содеянное им грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 2 лет.

Смотрите видео того, как все происходило по ссылке.