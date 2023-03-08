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Из плена вернулся пастор из "Азовстали", прошедший теракт в Еленовке и считавшийся погибшим

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Среда 08 марта 2023 18:33
Из плена вернулся пастор из "Азовстали", прошедший теракт в Еленовке и считавшийся погибшим Коллаж РБК-Украина: пастор из "Азовстали" был освобожден из российского плена
Автор: Владимир Костырин

Среди 130 освобожденных из российского плена украинских защитников есть пастор Анатолий Волошин, который участвовал в обороне блокадного Мариуполя и был тяжело ранен, прошел через ужасы в казематах оккупантов и пережил теракт в Еленовке. Семья священника считала его погибшим.

Об этом рассказал капеллан Геннадий Мохненко в своем Facebook.

Пастор вместе с другими воинами Сил обороны Украины был освобожден в рамках обмена военнопленными с РФ, что состоялся вчера, 7 марта.

"Сижу рыдаю... Давлюсь слезами Благодарности Богу... Обмен пленных... Крайний справа - один из пасторов нашей Церкви, мой друг Анатолий Волошин! 30 лет мы вместе служили Богу и людям. Последние месяцы, его считали погибшим", - пишет капеллан.

Он отметил, что Волошин с оружием в руках защищал заблокированный российскими интервентами Мариуполь, где получил тяжелое ранение.

"Потом "Азовсталь"... Очень долгий плен... После взрыва рашистами колонии, с бойцами "Азова", детям Анатолия сообщили о гибели отца. Сыновья опубликовали некролог", - рассказывает Мохненко из "Капеланского батальона Мариуполь".

Он также признается, что в тот момент рыдал всю ночь, при этом не терял надежду.

"Надежда оказалась не тщетной! Анатолий - дома в Украине!!!" - отмечает капеллан.

Из плена вернулся пастор из &quot;Азовстали&quot;, прошедший теракт в Еленовке и считавшийся погибшим

Пастор Анатолий Волошин среди других освобожденных украинских защитников на этом снимке крайний справа (фото: t.me/ermaka2022)

В комментариях к посту Мохненко поблагодарил всех за теплые слова поддержки и добрые пожелания, и добавил, что уже смог пообщаться со своим воскресшим другом по телефону.

"На днях, если Господь позволит и вернусь с Бахмутского района живым, увидимся… Спасибо всем за молитвы" - пишет он.

Напомним, ранее СБУ опубликовала эксклюзивное видео обмена пленными 7 марта, во время которого освободили 126 защитников и 4 защитниц: это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ. Среди них 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали".

Также в Рабочей группы Координационного штаба сообщили, что почти все освобожденные украинцы имеют ранения или заболевания.

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