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Из плена окупантов вернулась защитница Мариуполя, поэтесса и писательница Валерия "Нава" Карпиленко

Фото: Валерия Карпиленко с позывным "Нава" вернулась домой из плена (facebook.com/ikrussss)
Автор: Владимир Костырин

В рамках очередного обмена пленными 10 апреля Украина вернула сто защитников, среди которых и участница обороны Мариуполя, боец "Азова", поэтесса и писательница Валерия Карпиленко с позывным "Нава".

Видео и фото, как украинские военнослужащие, прошедшие вражеский плен, вернулись на родину, опубликованы в сети.

Среди 80 защитников и 20 защитниц - 21 военнослужащий ВСУ и 11 бойцов терробороны, 22 моряка, 22 пограничника, 24 нацгвардейцев. Они сдерживали навалы российских захватчиков и участвовали в боях на Херсонском, Харьковском, Донецком, Киевском, Запорожском и Сумском направлениях.

Среди наших героев - защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС.

Как отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подвергались пыткам в российском плену.

Освобожденные украинские защитники вернулись домой из вражеского плена (фото: t.me/Koord_shtab / facebook.com)

"Нава" Карпиленко пробыла в застенках у интервентов почти 11 месяцев - с 16 мая прошлого года.

Пани Виктория получила известность в родном Мариуполе как писательница и поэтесса с творческим псевдонимом Влади Мира, рассказала общественный деятель Мария Кутнякова в своем Facebook.

После начала полномасштабного вторжения РФ она отложила перо и взяла в руки оружие, чтобы оборонять родину от захватчиков вместе со своим любимым, пограничником Андреем Субботиным с позывным "Борода", с которым познакомилась три года назад.

Андрей "Борода" Субботин и Валерия "Нава" Карпиленко (фото: "Вікна")

Тогда, 5 мая 2022-го, на заводе "Азовсталь" пара стала мужем и женой. Трогательные свадебные фото из бункера, который безостановочно штурмовали и обстреливали из всех видов вооружения российские оккупанты, пани Валерия опубликовала в сети, и кадры облетели всю Украину и не только.

"Нава" рассказывала, что обещала своему любимому выбраться, а "он обещал мне выжить", пишет Александр Барабошко в Facebook.

Сто защитников Украины 10 апреля вернулись из российского плена в рамках обмена пленными (фото: t.me/Koord_shtab / facebook.com)

"Но по факту из этого адского места, где очень мучаются наши раненые защитники, где они погибают, его душа отсюда выбралась", - говорила пани Валерия.

Субботин погиб от пули вражеского снайпера. Это произошло через три дня после свадьбы. "Нава" после трагедии еще некоторое время продолжала писать любимому записки, ждала ответ.

"Нас поженили в день рождения "Азова". Пограничника и азовку. Просто сделали рапорт. Здесь, под взрывами и обстрелами. Но это был такой счастливый день и счастливое фото... Андрей сделал мне на Азовстали обручальные кольца из фольги... Они были идеальные... Мы успели жениться. Успели быть счастливы. Не успели побыть вместе. Я буду любить тебя вечно, мой Герой", - так писала пани Валерия.

Защитница Мариуполя "Нава" делилась в сети рассказом о счастье со своим возлюбленным Андреем Субботиным, жизнь которого забрала пуля вражеского снайпера (фото: t.me)

Сегодня "Нава" вместе с другими украинскими защитниками вернулась домой. Она попала на видео, обнародованное в сети.

"Лера, мы тебя очень ждали! Я плачу и тело все дрожит от этой новости. Мне даже не нужно проверять списки, достаточно голоса и лица. Наша сильная девочка, Нава, дома", - пишет журналистка Анна Чуданова в своем Facebook.

Видео: "Нава" вернулась из вражеского плена вместе с другими 99 защитниками

Напомним, ранее стало известно, что 3 апреля домой из российского плена вернули десятерых защитников Украины и двух гражданских.

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