Полейте этой смесью свою рассаду и вредители не будут иметь никаких шансов

Что нужно для удобрения

Конец марта - начало апреля - "последний звонок", чтобы позаботиться о состоянии своей рассады. Растение (как листья, так и субстрат) будет питаться смесью, которую вы можете приготовить всего за 1 минуту.

Полейте рассаду водой с двумя специями и сезон для помидоров и других овощей будет исключительно удачным. Вредителей тоже не будет.

Как ухаживать за огородом в марте?

Рубеж марта и апреля на огороде - время обновления, уборки, а вместе с тем и последний звонок для подготовки рассады овощей к дальнейшей посадке. В скором времени можно будет высаживать рассаду в грунт или на открытом воздухе, или в теплице.

Еще можно сеять в контейнеры семена томатов и перца, а также семена цветной капусты, брокколи и салата. Пока можно сеять в почву более устойчивые к изменению погодных условий овощи: морковь, лук, петрушку, горох, укроп и редис. Также это удачное время для подготовки грядок на огороде. Распушите и выровняйте почву и рассыпьте компост для питания почвы.

Также приготовьте самодельные удобрения для рассады, которую вскоре взорвите на огород, теплицу или горшки на балкон. Нежная рассада, как и взрослые овощи, может стать мишенью тли, улиток и других вредителей.

Как действует удобрение из специй для рассады?

Для его приготовления понадобится 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка молотого перца и 1 литр теплой кипяченой воды.

Корица укрепит корни, защитит рассаду от бактерий и грибков, защитит их от плесени. Специя обладает сильными антибактериальными, противовоспалительными и противогрибковыми свойствами также для нас. Спрей с корицей также отпугивает комаров, муравьев, кротов и зайцев.

Своим вкусом молотый острый перец обязан капсаицину. Это вещество эффективно отпугивает вредителей. В отличие от нас насекомые не выносят острых добавок. Другие животные в природе тоже не лакомятся острым перцем, считая его угрозой. Молотый острый перец отпугивает тлю, а также паутинного клеща, белокрылка и даже зайцев, мышей и оленей – это важно на поздних этапах роста растений.

Как сделать и использовать удобрение для рассады?

В большую банку налейте 1 литр теплой кипяченой воды и добавьте по 1 чайной ложке корицы и молотого острого перца. Перемешайте, закупорьте и поставьте в темное место на 24 часа.

Несколько раз перемешайте смесь в течение 24 часов - просто взболтайте. На следующий день процедите смесь через марлю и перелейте удобрение в пульверизатор.

Опрыскивайте им листья и субстрат каждые 2 недели в умеренном количестве. Субстрат должен быть влажным, но не мокрым.