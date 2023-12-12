Полиция арестовала известного писателя. Его подозревают в изнасиловании
Известный французский писатель Фредерик Бегбедер был задержан в рамках расследования дела об изнасиловании.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на радиостанцию France Bleu.
Во Франции арестовали Фредерика Бегбедера
Писатель был задержан 12 декабря в полицейском комиссариате города По на юге Франции, эту информацию подтвердили в прокуратуре.
Сообщается, что его вызвали на допрос в 9 часов утра, после чего следователи приняли решение взять мужчину под стражу.
Фредерик Бегбедер (фото: twitter.com/Grogozak)
В полиции добавили, что начато предварительное расследование по делу об изнасиловании.
Они рассказали, что жалоба на писателя пришла летом от молодой женщины.
По словам заявительницы, она вступила в сексуальную связь с писателем впервые по обоюдному согласию.
А вот вторично это произошло в ту же ночь уже без ее согласия.
Для справки
58-летний Фредерик Бегбедер - известный французский писатель, редактор, актер и режиссер.
Он автор романов "99 франков", "Уна & Сэлинджер", "Любовь живет три года" и множества других. Снялся в экранизации четырех своих произведений, причем в двух выступил режиссером.
В 2009 году Бегбедер стал лауреатом премии Ренодо за автобиографический "Французский роман".
Мужчина также известен своим эпатажным поведением - в 2008-м он уже был арестован в Париже за употребление и хранение кокаина.
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