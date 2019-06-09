Поліція просто дивилася: під Миколаєвом у патрульній машині били таксиста

Поліцейські потрапили в масову бійку в селі Котлярово під Миколаєвом вночі 9 червня. Бійка сталася між таксистами і місцевими жителями, в якій брали участь близько 150 осіб. Про це йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області.

Бійка почалася через сварку між 50-річним водієм таксі і його двома пасажирами 24-х та 25-ти років від яких він отримав замовлення з села Котлярово. Під час поїздки двоє чоловіків почали курити і пити алкоголь. Це не сподобалося водієві, і він зробив їм зауваження.

Між людьми в машині почалася словесна перепалка, в ході якої водій викликав на допомогу два інших автомобіля служби таксі.

Щоб уникнути конфлікту пасажири заплатили 200 грн і попросили таксиста їх відвести назад в село. Коли вони приїхали, то між таксистами і пасажирами знову виник конфлікт, але на цей раз на допомогу пасажирам прийшли односельці.

Масова бійка під Миколаєвом (відео: YouTube/Новини-N)

У свою чергу водії таксі покликали на допомогу своїх колег, що в результаті призвело до масового конфлікту. В результаті тілесні ушкодження у вигляді синців та саден обличчя та голови отримали двоє перевізників і один з пасажирів. Але чоловіки від написання заяви в поліцію відмовилися.

За даними "Новини-N", щоб відрізняти своїх від чужих таксисти роздяглися до пояса і почали шукати кривдників. При цьому в різних місцях села виникали короткі, але жорсткі сутички.

Масова бійка під Миколаєвом (відео: YouTube/Новини-N)

Крім того, коли на місце інциденту приїхав патруль дорожньої поліції Херсона, який патрулював трасу "Миколаїв-Херсон", то поліцейські сказали, що нехай розбирається поліція Миколаївської області.

Більше того, одного з таксистів били прямо у них на очах, але поліцейські нічого не робили, а просто спостерігали. Коли таксист, намагаючись врятуватися, застрибнув на заднє сидіння поліцейського авто, нападники відкрили двері і продовжили його бити прямо в патрульній машині.

Нагадаємо, що в Києві пасажири влаштували криваву різанину прямо в метро.

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