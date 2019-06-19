Поліцейський знову вбив дитину: деталі трагедії під Херсоном

П'яний протаранив поліцейський автомобіль з дитиною (Колаж РБК-Україна)

Поліцейський у момент ДТП був сильно п'яний

У Херсонській області, на трасі Херсон-Армянськ біля селища Миколаївка, поліцейський на повній швидкості влетів в автомобіль, в якому їхала сім'я – мама, тато і дитина.

Капітан поліції був на автомобілі BMW, а сім'я пересувалася на автомобілі ВАЗ. Чоловік і жінка, яким було близько 35 років загинули на місці, а дівчинка померла вже в лікарні. Поліцейський від зіткнення не постраждав і за попередньою інформацією, він був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Від медичного огляду на місці аварії він відмовився.

Як повідомили в обласному УМВС, винуватець ДТП – капітан Національної поліції в Криму, але в момент аварії він був не на службі і їхав на особистій машині.

У ДТП під Херсоном загинула вся сім'я (ДБР)

Пізніше, Роман Синіцин повідомив на своїй сторінці в Facebook, що за кермом BMW був син колишнього начальника УМВС у Херсонській області Євген Калінін.

"П'яний в хлам мусор вчора вбив родину, трьох людей. У Херсонській області. Десятирічну дівчинку та її батьків. Сам залишився цілий, врятували подушки в BMW. Звуть мусора Калінін Євген Олександрович. Працює старшим опером у Кримському ГУНП (Херсон). До цього працював у Каланчацькому райвідділі області. Від освідування відмовився. Що цікаво, батько цього мусора – колишній керівник поліції Херсонській області Олександр Калінін", - написав Синіцин.

Скріншот поста (facebook.com/romabra)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Херсоном автомобіль з дітьми вилетів в зрошувальний канал.

А також розповідали про те, що у страшній ДТП під Херсоном загинула ціла родина.