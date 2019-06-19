Полицейский снова убил ребенка: детали трагедии под Херсоном

Пьяный полицейский протаранил автомобиль с ребенком (Коллаж РБК-Украина)

Полицейский в момент ДТП был сильно пьян

В Херсонской области, на трассе Херсон-Армянск, возле поселка Николаевка, полицейский на полной скорости влетел в автомобиль, в котором ехала семья – мама, папа и ребенок.

Капитан полиции был на автомобиле BMW, а семья передвигалась на автомобиле ВАЗ. Мужчина и женщина, которым было коло 35 лет погибли на месте, а девочка умерла уже в больнице. Полицейский от столкновения не пострадал и по предварительной информации, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования на месте аварии он отказался.

Как сообщили в областном УМВД, виновник ДТП – капитан Национальной полиции в Крыму, но в момент аварии он был не на службе и ехал на личной машине.

В ДТП под Херсоном погибла вся семья (ГБР)

Позже, Роман Синицын сообщил на своей странице в Facebook, что за рулем BMW был сын бывшего начальника УМВД в Херсонской области Евгений Калинин.

"Пьяный в хлам мусор вчера убил семью, трех людей. В Херсонской области. Десятилетнюю девочку и ее родителей. Сам остался цел, спасли подушки в BMW. Зовут мусора Калинин Евгений Александрович. Работает старшим опером в Крымском ГУНП (Херсон). До этого работал в Каланчацком райотделе области. От освидетельствования отказался. Что интересно, отец этого мусора – бывший руководитель полици Херсонской области Александр Калинин", - написал Синицын.

Скриншот поста (facebook.com/romabra)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Херсоном автомобиль с детьми вылетел в оросительный канал.

А также рассказывали о том, что в страшном ДТП под Херсоном погибла целая семья.