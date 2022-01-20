Поліомієліт повернувся в Україну: симптоми небезпечної хвороби "маскуються" під грип

В Україні фіксують нові випадки поліомієліту, який у дітей у разі захворювання вражає нервову систему і загрожує в одному з 200 випадках невиліковним паралічем, а в деяких випадках - смертю. Симптоми небезпечної хвороби можна переплутати з грипом через схожі ознаки.
Про це 20 січня повідомили в МОЗ України в Telegram-каналі.
У відомстві зазначили, що смертельні випадки трапляються у 5-10% тих, хто в результаті поліомієліту виявився паралізованим.
У міністерстві наголосили, що ліків проти цього захворювання не існує, і єдиним способом захисту є вакцинація. Є два типи безпечних і ефективних щеплень:
Поліомієліт вражає переважно дітей до шести років, однак він загрожує дітям будь-якого віку, якщо вони не були повністю вакциновані.
Для формування імунітету від поліо на все життя потрібно 6 доз вакцини.
Поліомієліт, який розмножується в горлянці, потрапляє до кровотоку і може вражати нервову систему.
Невиліковний параліч є найважчим симптомом поліомієліту. Це може призвести до постійної інвалідності та смерті.
Раніше повідомлялося, що Україна підсилює епіднагляд для запобігання спалахів поліомієліту.
Нагадаємо, в Україні у календар обов'язкових щеплень для дітей включені 10 хвороб: туберкульоз, поліомієліт і так далі. Санкції за відмову прищеплювати дітей - від недопуску в школу або садок до грошових штрафів.