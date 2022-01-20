Полиомиелит вернулся в Украину: симптомы опасной болезни "маскирутся" под грипп

В Украине фиксируют новые случаи полиомиелита, который у детей в случае заболевания поражает нервную систему и грозит в одном из 200 случаях неизлечимым параличом, а в некоторых случаях - смертью. Симптомы опасной болезни можно перепутать с гриппом из-за схожих признаков.
Об этом 20 января сообщили в Минздраве Украины в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что смертельные исходы случаются у 5-10% тех, кто в результате полиомиелита оказался парализованным.
В министерстве подчеркнули, что лекарства от этого заболевания не существует, и единственным способом защиты является вакцинация. Есть два типа безопасных и эффективных прививок:
Полиомиелит поражает преимущественно детей до шести лет, однако он угрожает детям любого возраста, если они не были полностью вакцинированы.
Для формирования иммунитета от полио на всю жизнь требуется 6 доз вакцины.
Полиомиелит, который размножается в глотке, попадает в кровоток и может поражать нервную систему.
Неизлечимый паралич является самым тяжелым симптомом полиомиелита. Он может привести к постоянной инвалидности и смерти.
Ранее сообщалось, что Украина усиливает эпиднадзор для предотвращения вспышек полиомиелита.
Напомним, в Украине в календарь обязательных прививок для детей включены 10 болезней: туберкулез, полиомиелит и так далее. Санкции за отказ прививать детей - от недопуска в школу или садик до денежных штрафов.