Поліомієліт - смертельна дитяча хвороба: як розпізнати і врятуватися від інфекції
В Україні виявили випадок поліомієліту у маленького жителя Рівненської області. Захворіла 1,5-річна дитина, батьки якої свідомо відмовилися від вакцинації. Це вірусне захворювання на сьогодні невиліковне, викликає ураження нервової системи, параліч. Єдиним методом боротьби з поліомієлітом є курс щеплень.
Детально про симптоми поліомієліту та засоби профілактики хвороби - в матеріалі нижче.
Як можна заразитися поліомієлітом
Поліомієліт - гостре інфекційне захворювання, збудником якого є поліовірус. Передається від людини до людини контактними шляхом через брудні руки, а також через слину при кашлі або чханні, через фекалії, воду, їжу.
Найбільш сприйнятливі до хвороби діти у віці до 5 років, але також хворіють дорослі без імунітету до вірусу.
Інкубаційний період триває від 4 до 35 діб, інфікований може заражати оточуючих до появи симптомів та протягом двох тижнів після їх появи.
Симптоми поліомієліту
Перші прояви хвороби схожі з симптомами застуди:
- Підвищення температури
- Втома
- Головний біль
- Біль в горлі
Також можлива нудота і виникнення болю в животі. У більшості інфікованих поліомієліт протікає без симптомів.
За даними Міністерства охорони здоров'я, 70% хворих не помічають ніяких проявів, через що вони становлять найбільшу небезпеку для оточуючих.
Ускладнення хвороби
Зазначені вище симптоми проходять протягом 2-5 діб, однак у частини інфікованих можливий розвиток таких ускладнень, як парестезія кінцівок (відчувається як поколювання в ногах або руках), менінгіт, параліч рук, ніг, обличчя, грудей.
Найбільш небезпечним ускладненням поліомієліту є параліч - він може привести до інвалідності та смерті. Уражені паралічем м'язи не відновлюються. Якщо поліовірус вражає дихальні м'язи, настає смерть.
Наслідки хвороби виникають і в дорослому віці - постполіомієлітний синдром. Навіть через кілька років після одужання можливе виникнення болю і слабкості в м'язах, розвиток паралічу.
Методи боротьби з поліомієлітом
На даний час не існує спеціального противірусного лікування поліомієліту. Захиститися від захворювання допомагає тільки курс вакцинації.
В Україні вакцинацію поліомієліту дітям проводять безкоштовно, згідно з Календарем профілактичних щеплень:
- 1 щеплення - на 2-му місяці життя дитини (інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ))
- 2 доза - 4-й місяць (ІПВ)
- 3 доза - 6-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ))
- 4 доза - 1,5 років (ОПВ)
- 5 доза - 6 років (ОПВ)
- 6 доза - 14 років (ОПВ).
Наявність у дитини хронічних захворювань не є протипоказанням до щеплення, оскільки такі діти найбільш схильні до інфікування.
Згідно з даними МОЗ, проведення вакцинації якомога більшої кількості дітей (від 95%) допоможе зупинити поширення поліовірусу.
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