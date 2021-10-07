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Поліомієліт - смертельна дитяча хвороба: як розпізнати і врятуватися від інфекції

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Україна, Четвер 07 жовтня 2021 13:13
Поліомієліт - смертельна дитяча хвороба: як розпізнати і врятуватися від інфекції Фото: поліомієліт небезпечний для дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

В Україні виявили випадок поліомієліту у маленького жителя Рівненської області. Захворіла 1,5-річна дитина, батьки якої свідомо відмовилися від вакцинації. Це вірусне захворювання на сьогодні невиліковне, викликає ураження нервової системи, параліч. Єдиним методом боротьби з поліомієлітом є курс щеплень.

Детально про симптоми поліомієліту та засоби профілактики хвороби - в матеріалі нижче.

Як можна заразитися поліомієлітом

Поліомієліт - гостре інфекційне захворювання, збудником якого є поліовірус. Передається від людини до людини контактними шляхом через брудні руки, а також через слину при кашлі або чханні, через фекалії, воду, їжу.

Найбільш сприйнятливі до хвороби діти у віці до 5 років, але також хворіють дорослі без імунітету до вірусу.

Інкубаційний період триває від 4 до 35 діб, інфікований може заражати оточуючих до появи симптомів та протягом двох тижнів після їх появи.

Симптоми поліомієліту

Перші прояви хвороби схожі з симптомами застуди:

  • Підвищення температури
  • Втома
  • Головний біль
  • Біль в горлі

Також можлива нудота і виникнення болю в животі. У більшості інфікованих поліомієліт протікає без симптомів.

За даними Міністерства охорони здоров'я, 70% хворих не помічають ніяких проявів, через що вони становлять найбільшу небезпеку для оточуючих.

Ускладнення хвороби

Зазначені вище симптоми проходять протягом 2-5 діб, однак у частини інфікованих можливий розвиток таких ускладнень, як парестезія кінцівок (відчувається як поколювання в ногах або руках), менінгіт, параліч рук, ніг, обличчя, грудей.

Найбільш небезпечним ускладненням поліомієліту є параліч - він може привести до інвалідності та смерті. Уражені паралічем м'язи не відновлюються. Якщо поліовірус вражає дихальні м'язи, настає смерть.

Наслідки хвороби виникають і в дорослому віці - постполіомієлітний синдром. Навіть через кілька років після одужання можливе виникнення болю і слабкості в м'язах, розвиток паралічу.

Методи боротьби з поліомієлітом

На даний час не існує спеціального противірусного лікування поліомієліту. Захиститися від захворювання допомагає тільки курс вакцинації.

В Україні вакцинацію поліомієліту дітям проводять безкоштовно, згідно з Календарем профілактичних щеплень:

  • 1 щеплення - на 2-му місяці життя дитини (інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ))
  • 2 доза - 4-й місяць (ІПВ)
  • 3 доза - 6-й місяць (оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ))
  • 4 доза - 1,5 років (ОПВ)
  • 5 доза - 6 років (ОПВ)
  • 6 доза - 14 років (ОПВ).

Наявність у дитини хронічних захворювань не є протипоказанням до щеплення, оскільки такі діти найбільш схильні до інфікування.

Згідно з даними МОЗ, проведення вакцинації якомога більшої кількості дітей (від 95%) допоможе зупинити поширення поліовірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому потрібно обов'язково робити щеплення від грипу.

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