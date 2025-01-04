Полина с Киевщины поделилась своей историей с музеем "Голоса мирных"

Полина первые взрывы услышала дома, в Белой Церкви. Она не планировала уезжать, но выигранная программа стажировки в Японии изменила ее планы. Девушка наблюдала, как японцы выражают поддержку Украине: с ней постоянно общались люди, которые желали победить, а новости о событиях в Украине занимали центральное место в медиа.

"Украинская тема очень популярна среди японцев. Они читают о нас в газетах, следят за новостями и выражают поддержку словами: "Победите Россию, мы с вами". Там я не встретила ни одного пророссийского человека", - делится Полина.

Во время пребывания в Японии она заметила, как активно развивается украинская культура: открываются заведения украинской кухни, создаются сообщества для поддержки переселенцев. К тому же Япония, которая пережила Вторую мировую войну и хорошо знает, как восстанавливать страну. Их технологии и умение работать в экстремальных условиях могут помочь Украине в будущем.

"Япония прекрасная страна, но украинцы - самые родные для меня. Меня очень вдохновляет наша молодежь, которая создает инициативы, изобретения и проекты для поддержки армии. Я благодарна нашим воинам, которые позволяют нам жить и работать для нашей страны. Я уверена, что вместе мы сделаем Украину еще лучше", - говорит Полина.

Коллекция музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова уже насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, которые пострадали от войны России против Украины.

Вы также можете поделиться своей историей на портале музея: civilvoicesmuseum.org или по номеру горячей линии 0 (800) 509 001.