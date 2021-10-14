Як не потрапити в ДТП: правильне водіння авто в дощову погоду
Фото: як правильно водити авто в дощову погоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
З приходом осені, в Україні почалися йти дощі. Актуальним стає питання, як правильно водити авто в негоду, коли мокра дорога і на ній багато калюж.
Корисні поради водіям дала патрульна поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook.
Правила управління авто під час дощу
- Намагайтеся дотримуватися безпечної дистанції і не перевищуйте швидкість.
- Не робіть ризикованих маневрів, щоб ваше авто не занесло.
- Не забудьте включити ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі.
- Перед поворотами, перехрестями, світлофорами і пішохідними переходами заздалегідь знижуйте швидкість.
- Якщо через дощ дуже погано видно дорогу і ви не бачите транспорт попереду вас, то краще зупинитися в дозволеному місці і почекати поліпшення видимості.
- Якщо ви побачили ділянку дороги з калюжею - сповільніть рух, оскільки калюжі можуть приховувати під собою ями та інші дефекти дорожнього покриття.
- По можливості намагайтеся їхати подалі від вантажівок і автобусів, оскільки бруд з-під їх коліс може потрапляти вам на лобове скло і таким чином погіршувати оглядовість.
- На мокрій дорозі гальмувати потрібно заздалегідь. При цьому педаль гальма необхідно натискати дуже плавно. Це дозволить уникнути заносу, і інші учасники руху будуть бачити ваш маневр заздалегідь.
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