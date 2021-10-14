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Як не потрапити в ДТП: правильне водіння авто в дощову погоду

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Четвер 14 жовтня 2021 11:32
Як не потрапити в ДТП: правильне водіння авто в дощову погоду Фото: як правильно водити авто в дощову погоду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

З приходом осені, в Україні почалися йти дощі. Актуальним стає питання, як правильно водити авто в негоду, коли мокра дорога і на ній багато калюж.

Корисні поради водіям дала патрульна поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook.

Правила управління авто під час дощу

  • Намагайтеся дотримуватися безпечної дистанції і не перевищуйте швидкість.
  • Не робіть ризикованих маневрів, щоб ваше авто не занесло.
  • Не забудьте включити ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі.
  • Перед поворотами, перехрестями, світлофорами і пішохідними переходами заздалегідь знижуйте швидкість.
  • Якщо через дощ дуже погано видно дорогу і ви не бачите транспорт попереду вас, то краще зупинитися в дозволеному місці і почекати поліпшення видимості.
  • Якщо ви побачили ділянку дороги з калюжею - сповільніть рух, оскільки калюжі можуть приховувати під собою ями та інші дефекти дорожнього покриття.
  • По можливості намагайтеся їхати подалі від вантажівок і автобусів, оскільки бруд з-під їх коліс може потрапляти вам на лобове скло і таким чином погіршувати оглядовість.
  • На мокрій дорозі гальмувати потрібно заздалегідь. При цьому педаль гальма необхідно натискати дуже плавно. Це дозволить уникнути заносу, і інші учасники руху будуть бачити ваш маневр заздалегідь.

Нагадаємо, експерти назвали найвигіднішу швидкість руху авто, яка максимально заощадить паливо

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