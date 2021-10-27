Чи корисно жінкам ходити без бюстгальтера: лікар здивував відповіддю

Чому африканкам не потрібен мамолог

Як відомо, в Африці не заведено носити бюстгальтер, тому рівень захворювань молочної залози в них мінімальний. Тому, згідно з історією, перші сарафани носили під грудьми - ще давні єгиптянки носили легеньку тканину на двох бретельках.

Також вже згодом сарафан почав закривати молочну залозу - насправді це добре, бо вона м’яка і тендітна, не любить прямих сонячних променів. Однак, тут важливо нічого не перетискати.

Чому природа не передбачила ліфчика

У природі фізіологічно не закладено затискувати та підтримувати молочну залозу, каже лікар. Якби це було потрібно, то в організмі були б якісь підтримуючі та затискуючі функції - зв'язки, м'язи.

Як виняток - це великі, деформовані або хворі груди, які потребують підтримки, або якщо відбуваються фізичні навантаження з великою амплітудою - стрибки, біг.

Важливо, що у нормальному стані молочна залоза має рухатися, бо під час руху відбувається дренування лімфи, рух крові. Тому це відіграє дуже важливу роль.

Тому, якщо грудна клітка затиснута і молочна залоза не рухається, то рух лімфи не відбувається і вона "шукає", куди вийти, і просочується у протоки, утворюючи кістозні розширені протоки.

Поняття "фіброзні зміни" - це коли йде потовщення фіброзної тканини під впливом токсинів, які накопичуються в лімфі, під впливом гормонального фону, роботи шлунково-кишкового тракту, способу життя. Зокрема, це все спричиняє доброякісні захворювання молочної залози.

Лікар каже, якщо молочну залозу потрібно підтримати під час спорту, то використовувати нижню білизну на натуральній основі, без кісточок та металевих вставок.

Що потрібно для того, аби груди були красивими

Що більше молочна залоза буде рухатись, то вона буде кращою, здоровішою та підтягнеться, запевняє мамолог.

Коли молочна залоза рухається, вона впливає на грудний м’яз, який теж рухається та скорочується. Тим самим він підкачується та формує молочну залозу.

Окрім того, на молочну залозу впливає і грудне вигодовування, а саме кількість, тривалість і скільки разів жінка годувала.

У молочної залози, крім функції нагодувати маленьку людинку, є функція гормонального синтезу, а це краса, сексуальність. Адже груди роблять жінку жіночною, впливають на світогляд та на самосприйняття.