Купівля або продаж авто за дорученням: українцям розповіли про ризики

Чим це загрожує продавцю

Якщо купівля або продаж авто відбувається за довіреністю, то це може для покупця і довірителя обернутися неприємним сюрпризом. Зокрема, в ажливо розуміти, що саме довіритель вважається власником авто до того моменту, поки воно не буде оформлено на іншу особу.

Так, довірителю це загрожує штрафами, які будуть "зароблені" новим власником за порушення ПДР. Адже вони будуть виписуватися на власника машини.

Яка небезпека для покупця

А покупцю це загрожує чим, що довіритель може в односторонньому порядку відкликати генеральну довіреність. Тому покупець позбавляється всіх прав на транспортний засіб і зобов'язаний повернути його власнику. Однак, якщо цього не відбувається, то машину подають в розшук.

Окрім того, в разі смерті власника автомобіля, визнання його недієздатним, обмеження цивільної дієздатності, право на володіння автомобілем переходить до його спадкоємців або опікунів. Тоді дія довіреності припиняється і машину потрібно буде повернути.

Тому продаючи авто за дорученням, власник має право видати нову довіреність тільки на термін, що залишився до закінчення первинного доручення.