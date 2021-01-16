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Покрив матом, дав копняків і залив газом: у Києві неадекват напав на таксиста через зауваження (відео)

Субота 16 січня 2021 17:49
Покрив матом, дав копняків і залив газом: у Києві неадекват напав на таксиста через зауваження (відео)
У Києві водій через зауваження напав на таксиста (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Києві 16 січня посеред дня на вул. Михайла Драгоманова сталася дорожня пригода, в результаті якої між водіями двох автомобілів зав'язався конфлікт. Власник червоного автомобіля KIA порушив правила дорожнього руху, після чого з лайкою накинувся на обуреного таксиста і залив йому обличчя газом.

Подробиці та відео з місця аварії опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Судячи з відеозапису, таксист став свідком правопорушення з боку власника KIA і намагався його зупинити, в результаті чого нарвався на агресію і застосування фізичної сили.

"Дорожній конфлікт на Драгоманова: таксист намагався припинити правопорушення водія #KIA, але отримав копняків та порцію газу. Тепер постраждалий викликав копів. Каже, що буде писати заяву", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям доведеться заплатити податок на автомобіль.

Як ми раніше писали, в польському місті Ополе в результаті ДТП загинув 18-річний житель Вінниці, уродженець села Владівка, і ще троє громадян України, які перебували в авто на момент аварії постраждали.

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