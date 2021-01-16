Покрыл матом, дал пинков и залил газом: в Киеве неадекват напал на таксиста из-за замечания (видео)

В Киеве водитель из-за замечания напал на таксиста (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве 16 января посреди дня на ул. Михаила Драгоманова произошло дорожное происшествие, в результате которого между водителями двух автомобилей завязался конфликт. Владелец красного автомобиля KIA нарушил правила дорожного движения, после чего с ругательствами набросился на возмущенного таксиста и залил ему лицо газом.

Подробности и видео с места аварии опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Судя по видеозаписи, таксист стал свидетелем правонарушения со стороны владельца KIA и пытался его пресечь, в результате чего нарвался на агрессию и применение физической силы.

"Дорожный конфликт на Драгоманова: таксист пытался пресечь правонарушение водителя #KIA, но получил пинков и порцию газа. Теперь пострадавший вызвал копов. Говорит, что будет писать заявление", - говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам придется заплатить налог на автомобиль.

Как мы ранее писали, в польском городе Ополе в результате ДТП погиб 18-летний житель Винницы, уроженец села Владовка, и еще трое граждан Украины, которые находились в авто в момент аварии, пострадали.