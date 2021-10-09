Покровська батьківська субота: як молитися в особливий день, поминаючи покійних

Хоча основних правил для таких молитов немає, дуже важливою умовою є щирість, щоб слова йшли від серця. Читати молитви можна протягом усього дня.

Якщо вам не вдалося в дату відправитися до могил рідних на кладовищі, або піти до церкви - не біда, для молитви підійде будь-яке місце.

Рекомендують перед цим на листку заздалегідь записати імена померлих, і читати їх послідовно під час молитов.

Спільна молитва в поминальний день

Упокой, Господи, душі покійних рабів Твоїх: батьків моїх, родичів ,благодійників (імена / ім'я), і всіх православних християн, і прости їм вся гріхи вільні та невільні, і даруй їм Царство Небесне.

Молитви на Покровську батьківську суботу

Господи, почуй наші благання про батьків, що покинули цю землю і вирушили в Царство Твоє, де життя вічне. Лише ти здатний втішити душі наші скорботні.

Прошу, відпусти всі гріхи пішов і подаруй йому життя в радості і щасті на Небесах. Плачу я і молюся за душу раба Божого (ім'я/імена) з вірою і надією на розраду. Не залиш мене самого в печалі скорботній, допоможи пережити втрату. Відпусти йому всі гріхи, дозволь душі упокоїтися і знайти життя вічне. Помолюся ж я за нього і прославлю ім'я Твоє, Господь наш!

Бо Ти батько наш, і лише Ти знаєш, коли проб'є остання година наша на землі, щоб забрати після душі наші в Царство Небесне. Нехай знайдемо ми вічність поруч з тобою. На віки віків. Амінь.

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Господи, Утішителю і Пасторе наш! З благанням до Тебе вдаюся і прошу: почуй біль моєї душі, і не лишай в пеклі вогненному покійного раба Твого (ім'я/імена). Упокой душу його і прости йому всі гріхи, вільні і невільні, вкрий його своїм небесним покровом і дозволь перебувати в Царстві Твоєму навіки-віків. Амінь.