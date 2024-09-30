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Покрова в Украине: 5 блюд, которые обязательно должны быть на столе

Что готовить на Покров (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

На Покров Пресвятой Богородицы обычно готовили определенные блюда, угощая ими семью и гостей. Среди блюд могли быть рыбные супы, каши и выпечка.

РБК-Украина (проект Styler) подготовили список блюд, которые готовили украинцы на Покров.

Картофельные пирожки

Картофельные пирожки (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Для приготовления пирожков из картофеля используют следующие продукты:

  • картофель - 1,5-2 кг.
  • творог - 700-800 г;
  • яйцо - 1 шт.;
  • лук - 3 шт.;
  • сало - 200 граммов
  • крахмал - 1-2 ст. л.;
  • сметана - 1-2 ст. л.;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу;
  • масло - для жарки.

Как готовить картофельные пирожки

Половину картофеля нужно промыть и отварить в шелухе до полной готовности. После этого картофель нужно почистить и перетереть или пропустить через мясорубку.

Другую часть картофеля необходимо промыть, почистить от кожуры, натереть и отжать жидкость. Сок из картофеля выливать не нужно - на нем варят пирожки, добавляя небольшое количество воды.

Картофель тщательно перемешивают, при необходимости добавляя крахмал. К картофельному тесту необходимо добавить яйцо, соль и перец по вкусу.

Для начинки используют творог. Из картофельного теста необходимо сформировать шарики, прижать их, выложить по столовой ложке начинки, залепить пирожки и отварить.

Готовые пирожки должны быть мягкими. Чтобы блюдо было особенно вкусным, его подают со шкварками, жареным луком и сметаной.

 

Казацкий кулеш

Казацкий кулеш (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Чтобы приготовить казацкий кулеш, нужны эти продукты:

  • сало - 2 кг;
  • пшено - 4 кг;
  • лопатки свиные - 2 кг;
  • щеки свиные - 2 кг;
  • морковь - 4 кг;
  • лук - 4 кг;
  • яйца - 15-20 шт.;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу;
  • петрушка - по вкусу;
  • укроп - по вкусу.

Как готовить казацкий кулеш

Хотя подлинный кулеш готовили в большом котле, его можно приготовить дома в большой кастрюле с толстыми стенками, уменьшив количество ингредиентов.

Сначала нужно разогреть посуду, вбросить нарезанное сало и поджарить его до золотистой корочки. Затем нужно добавить свиные щеки и лопатки, нарезав их на небольшие кусочки. Тем временем в отдельной миске запарьте пшено.

Когда мясо будет корочку, нужно всыпать нарезанный лук и тушить ингредиенты в течение 10-15 минут. Почистите и нарежьте морковь, всыпьте и до мяса и тушите до готовности, помешивая.

Добавьте соль и перец по вкусу, залейте кулеш водой, доведите до кипения жидкость, собирая пену. Всыпьте пшено и, помешивая кулеш, варите блюдо до готовности.

Взбейте яйца и влейте их в готовый кулеш, перемешивая ингредиенты. Перед подачей украсьте кулеш измельченной зеленью.

 

Батуринские коржики

Батуринские коржики (коллаж: РБК-Украина)

Для того чтобы приготовить старинные батуринские коржики, нужно эти ингредиенты:

  • яйца - 9 шт.;
  • мука - 1 кг;
  • вино белое полусладкое - 50 мл;
  • сметана (жирность 15%) - 1 стакан;
  • миндаль - 560 г;
  • сахар - 1 стакан;
  • сливочное масло (жирность 82%) - 450 г.

Как готовить батуринские коржики

Отварите пять яиц вкрутую, из них нужны только желтки - как и из сырых яиц. Вареные желтки нужно протереть через сито или с помощью мелкой терки.

Перетертые желтки следует смешать с сахаром, сметаной, маслом, белым вином и тремя сырыми желтками. Взбейте массу миксером.

Постепенно всыпьте муку и толченый миндаль. Вымешайте тесто, раскатайте его на пласт, вырежьте коржики и выложите их на застеленный пергаментом противень.

Смажьте коржики желтком и выпекайте в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 20 минут.

Толченики с рыбой

Толченики с рыбой и грибами (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы приготовить толченики с рыбой и грибами, нужны следующие продукты:

  • рыба - 400 г;
  • шампиньоны - 250 г;
  • лук - 1 кг;
  • мука - 30 г;
  • растительное масло - 40 мл;
  • соль - по вкусу.

Как готовить толченики с рыбой

Лук нужно почистить и измельчить, затем обжарить в масле до размягчения. Готовый лук переложите в отдельную миску.

Помойте и мелко нашинкуйте грибы, обжарьте до готовности в масле. Филе необходимо растолочь или нарезать на маленькие кусочки, перемешать с грибами, мукой и солью.

Сформируйте из рыбной массы шарики, отварите их в кипящей воде - в течение 3-4 минут после того, как вода снова закипит.

Разогретую сковороду с жареным луком, выложите толченики. Протушите их 1-2 минут - и можно подавать к столу.

Капустняк с рыбой

Капустняк (скриншот / YouTube)

Для приготовления капустняка с рыбой понадобятся следующие продукты:

  • вода -.4 л
  • пшено - 200 г;
  • капуста белокочанная - 1/2 шт.;
  • картофель - 500 г;
  • морковь - 1 шт.;
  • лук репчатый - 1 шт.;
  • перец сладкий - 1 шт.;
  • несколько в томате - 500 г;
  • паста томатно - 80 г;
  • масло подсолнечное рафинированное - 6 ст. л.;
  • лавровый лист - 2 шт.;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • соль - по вкусу;
  • перец черный молотый - по вкусу.

Как готовить капустняк с рыбой

Сначала нужно почистить овощи для капустняка. Картошку надо отварить отдельно, а затем растолочь в пюре.

Морковь нужно натереть на большой терке, лук - измельчить ножом, а перец - нарезать соломкой. Капусту советуют натереть на терке.

В разогретой сковороде нужно обжарить лук, затем всыпать перец с морковью и жарить ингредиенты примерно в течение 8 минут. Добавьте к овощам томатную пасту и тушите все в течение 15 минут.

Промойте пшено и варите его до закипания. Тогда добавьте капусту, а через 10-15 минут - зажарку и картофельное пюре. Перемешайте капустняк, добавьте к нему кильку в томате, предварительно перемяв ее вилкой.

Перемешайте капустняк, добавьте специи и варите еще в течение 5 минут.

Кстати, раньше мы писали об истории Покрова Пресвятой Богородицы.

Читайте также, о 7 забытых традициях Покрова, которых придерживались наши предки.

При написании материала были использованы источники: этнографически-кулинарный YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти, кулинарный ресурс Shuba.

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