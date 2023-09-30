Покрова 2023 года: что категорически нельзя делать в праздник, традиции
Покрову Пресвятой Богородицы по новому календарю украинцы празднуют 1 октября 2023 года. Ранее люди отмечали праздник 14 октября.
О том, что категорически нельзя делать, читайте дальше в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции праздника Покровы
Эта дата - это день явления Богоматери с ее защитной покровой. Согласно преданиям, события произошли в X веке в Константинополе.
В город пришло кочующее племя разбойников сарацины и осадили его. Люди в большом страхе собрались в храме и молили небеса помочь им. Молитвы не прошли даром и были услышаны. После этого дух Пресвятой Богородицы явился в церкви.
Дева Мария сняла с головы платок и покрыла им всех, кто находился в храме. После этого враги отступили и покинули город.
Что строго запрещено делать на Покров
Главным табу - является грусть в этот день. Считается, что плохое настроение и уныние может сопровождать вас в течение следующего года. И наоборот - чем веселее вы проведете праздник, тем счастливее будете.
В этот праздник важным запретом является отказ в гостеприимстве. Если к вам пришли гости - угостите их как можно лучше и не жалейте ничего. Чем пышнее ваш стол - тем больше достатка у вас будет в следующем году.
Также в этот день запрещается:
- тяжело работать, заниматься хозяйством, уборкой, стиркой, готовкой сложных блюд,
- заниматься ремонтом, строительством,
- ругаться, бранится, материться,
- злоупотреблять спиртным,
- одалживать или просить в долг,
- девушкам - отказывать сватам - иначе женихов будет ждать еще три года,
- стричь волосы, ногти, бороду, а также мыться - сделайте это накануне.
Покрова Пресвятой Богородицы 2023 (фото: pixabay.com)
Что нужно сделать 1 октября
Испеките блины и угостите ими не только родных и друзей, но и домового, чтобы он не чудил целый год.
Устройте вечером застолье - радуйтесь, веселитесь, но помните о мере. Поделитесь угощением с нуждающимися - вам будет благо.
Простите всех людей, на которых есть обида. Это даст освобождение от негатива и привлечет в вашу жизнь хороших людей, события и настроение.
Раньше с Покрова начинались свадьбы. А чтобы семейная жизнь была удачной, молодые люди шли в церковь и ставили свечу у иконы.
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