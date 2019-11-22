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Поки вчителю робили масаж: під Миколаєвом школярці зламали ніс на уроці

STYLERЖиття    22.11.2019 - 20:41
Поки вчителю робили масаж: під Миколаєвом школярці зламали ніс на уроці
Під Миколаєвом школярка отримала перелом на уроці (колаж: РБК-Україна)

У школі в Миколаївській області спалахнув скандал через бездіяльність вчителя

В школі Миколаївської області учениця третього класу отримала травму на уроці фізкультури. При цьому вчитель в цей час "сиділа на телефоні", а інша школярка робила їй масаж спини.

Про інцидент у школі №4 міста Южноукраїнськ розповіла сестра дівчинки Дар'я Максимова. Дівчина створила публікацію на сторінці Батьки SOS в Facebook.

За словами Дар'ї, під час уроку в дитину кинули баскетбольний м'яч. Дитина вибігла з закривавленим носом, а вчитель помітила її відсутність тільки після того, як до неї підійшли діти і розповіли про подію.

Медсестра вставила дівчинці вату в ніс, а вчитель сказала "та нічого, там тільки синець буде". Дитина половину уроку пролежала у медсестри, і тільки потім мамі зателефонували і розповіли про те, що трапилося.

У лікарні школярці діагностували перелом носа. При цьому ні вчитель фізкультури, ні класний керівник, ні директор не поцікавилися станом дитини.

Сестра постраждалої учениці пише, що батьки вже написали на педагогів заяву в поліцію.

Поки вчителю робили масаж: під Миколаєвом школярці зламали ніс на уроці

Скандал в школі Южноукраїнська (скрін: facebook.com/Батьки SOS)

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