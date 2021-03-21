ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Поховали загиблих у ДТП і самі потрапили в аварію: жахлива ДТП в Одесі

Новость на русском → Одеська область, Неділя 21 березня 2021 12:08
Поховали загиблих у ДТП і самі потрапили в аварію: жахлива ДТП в Одесі В Одесі родичі поховали дівчат загиблих у ДТП потрапили в аварію (фото: od.npu.gov.ua)
Автор: Анна Кисельова

В Одеській області повертаючись після похорону двох дівчат, які загинули в ДТП 16 березня, автомобіль з двома чоловіками в'їхав у річку. Водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння і не впорався з керуванням машини.

Подробиці події розповіли в ГУ НПУ в Одеській області.

ДТП в Одесі

В Одеській області водій BMW врізався у вантажівку, в результаті чого загинуло дві 17-річні дівчини, які перебували на пасажирських сидіннях. 31-річного водія та 21-річного хлопця госпіталізували з численними травмами.

Легковик на великій швидкості врізався у вантажівку DAF, яка стояла на узбіччі. Поліція встановлює подробиці інциденту.

ДТП в Балті

18 березня відбулися похорони загиблих в ДТП від 16 березня дівчат. Чоловіки, за даними "Вартові еспресо", поверталися з похорон і самі потрапили в смертельне ДТП. Аварія сталася 18 березня пізно ввечері на вулиці Пушкінській в м. Балта Одеської області.

Поховали загиблих у ДТП і самі потрапили в аварію: жахлива ДТП в Одесі

Поховали загиблих у ДТП і самі потрапили в аварію: жахлива ДТП в Одесі

ДТП в Балті 18 березня (фото: od.npu.gov.ua)

Як повідомляється, автомобіль Mercedes влетів у річку Кодима, де машина перекинулася. За попередньою інформацією нетверезий водій не впорався з керуванням. Рятувальникам вдалося дістати живим водія 1987 р. н. з переохолодження та пасажира того ж віку, який помер від отриманих травм.

Нагадаємо, що раніше у Польщі зіткнулися два автобуси, постраждали понад 20 осіб.

Також ми повідомляли, що під Харковом в ДТП з Tesla постраждали шість осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Події ДТП авария водители
LITE
21 березня не беріться за серйозні справи: що можна і не можна робити у Весняний сонцеворот
21 березня не беріться за серйозні справи: що можна і не можна робити у Весняний сонцеворот