Поховали загиблих у ДТП і самі потрапили в аварію: жахлива ДТП в Одесі

В Одеській області повертаючись після похорону двох дівчат, які загинули в ДТП 16 березня, автомобіль з двома чоловіками в'їхав у річку. Водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп'яніння і не впорався з керуванням машини.

ДТП в Одесі

В Одеській області водій BMW врізався у вантажівку, в результаті чого загинуло дві 17-річні дівчини, які перебували на пасажирських сидіннях. 31-річного водія та 21-річного хлопця госпіталізували з численними травмами.

Легковик на великій швидкості врізався у вантажівку DAF, яка стояла на узбіччі. Поліція встановлює подробиці інциденту.

ДТП в Балті

18 березня відбулися похорони загиблих в ДТП від 16 березня дівчат. Чоловіки, за даними "Вартові еспресо", поверталися з похорон і самі потрапили в смертельне ДТП. Аварія сталася 18 березня пізно ввечері на вулиці Пушкінській в м. Балта Одеської області.

ДТП в Балті 18 березня (фото: od.npu.gov.ua)

Як повідомляється, автомобіль Mercedes влетів у річку Кодима, де машина перекинулася. За попередньою інформацією нетверезий водій не впорався з керуванням. Рятувальникам вдалося дістати живим водія 1987 р. н. з переохолодження та пасажира того ж віку, який помер від отриманих травм.