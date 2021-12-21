Погода на зимових курортах: на Драгобрат, Славське в Буковель прийде дощ зі снігом

Погода на Драгобраті

Зараз на Драгобраті стоять морози -19-20, які протримаються до 23-24 грудня. На католицьке Різдво погода зміниться: очікуються температура близько 0 та опади у вигляді дрібного снігу і дощу, що змінюватимуть один одного.

Сонце практично не виходитиме із-за хмар, можливий сильний поривчастий вітер (наприклад, 27-28 грудня очікується до 23-24 м/с).

Висота снігового покрову сягає близько 140 см.

Погода в Буковелі

Свого піку морози в горах Івано-Франківської області досягнуть у четвер: 23 грудня очікується від -10 до -20. Але вже за кілька днів різко потеплішає до +2-4, а 29-30 грудня встановиться температура близько 0.

З 24 грудня погода в Карпатах буде похмурою, очікується дрібний сніг із дощем, можливі пориви вітру до 20 м/с.

Не найкраща картина для лижників та сноубордистів, зате бограч чи банош після прогулянки зайдуть на ура!

Висота снігового покриву у Буковелі зараз - близько 59 см.

Погода в Славському

Як і на інших гірськолижних курортах, у Стрийському районі до 23-24 грудня стоять морози: -16-17 уночі та -8-9 удень. 25-26 грудня стовпчик термометра підніметься до +2-4, а разом із потеплінням прийде сніг із дощем.

Опади затягнуться щонайменше до 30 грудня, з невеликими "проблисками" у вигляді похмурої, але сухої погоди.

Загалом погоду в Карпатах у найближчий тиждень не можна назвати ідеальною для активного гірськолижного відпочинку.

Через морозну погоду та сильні опади катання на лижах або борді може бути дискомфортним, особливо для спортсменів-початківців.

Утім, жодні погодні умови не зіпсують фантастичну красу карпатських краєвидів та гостинність місцевих мешканців!