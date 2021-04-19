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Вербна неділя з "сюрпризами": синоптики приголомшили прогнозом на 25 квітня

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні на Вербну неділю, 25 квітня, буде з похолоданням, місцями з дощами та сильним вітром. Але після свята очікується підвищення температури, хоча і незначне.

Про це розповіли синоптики Gismeteo і Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом Gismeteo, весь тиждень буде дощовим, подекуди з грозами і штормовим вітром. При цьому 21-23 квітня очікується потепління до +13+17 градусів. Потім настане похолодання - з 24 по 26 квітня - до +7+12 градусів.

Таким чином, Вербна неділя, 25 квітня, очікується холодною, дощовою, а за деякими прогнозами ще і вітряною.

Потім прийде нова хвиля потепління, але особливої спеки чекати від кінця квітня все ж не варто.

Нижче дивіться прогноз погоди на 10 днів для Києва, Львова, Харкова і Одеси.

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Синоптик Наталка Діденко також попередила про холодну Вербну неділю.

"Тиждень прийде з циклоном, а завершиться Вербною неділею, яка також буде холодною і вітряною", - прогнозує вона.

Раніше синоптики також дали не самий обнадійливий прогноз погоди в Україні на Великдень і травневі свята.

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