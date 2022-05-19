Погода в Україні готує неприємний сюрприз: коли країну заллє дощами і похолодає

Погода в Україні 19 травня

За прогнозом синоптиків, у четвер очікується суха і сонячна погода в більшості областей. Дощі пройдуть тільки в Донецькій і Луганській областях, зачепить також Запоріжжя і Херсон. У більшості областей прогнозується сильний вітер зі штормовими поривами.

Вночі на заході, в центрі та на півночі очікується від +4 до +7 градусів, на сході та півдні від +7 до +11 градусів.

Вдень найтепліше буде на заході – до +21 градуса, в центрі, на півдні та півночі від +16 до +18 градусів. На сході від + 13 до +17 градусів.

У Києві без опадів, але очікується сильний вітер. Вночі + 6 +8 градусів, вдень від +18 до + 20 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 19 травня

Погода в Україні 20 травня

У п'ятницю в країні потеплішає, невеликий дощ можливий у Житомирі, Полтаві, Харкові, в Києві та на півночі країни. В інших областях буде сухо і сонячно.

Нічна температура підніметься до + 8 + 10 градусів, на півдні до +13 градусів. Вдень в Україні прогріється до + 22 +24 градусів, на заході місцями до + 27 градусів. Прохолодніше буде тільки на сході, від +17 до +20 градусів.

У Києві 20 травня пройде невеликий дощ, очікується сильний вітер. Вночі + 8 +10 градусів, вдень від +19 до + 21 градуса.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 20 травня

Погода в Україні 21 травня

У суботу погода в Україні кардинально зміниться, грози накриють всі регіони країни. Вночі очікується від + 9 до + 14 градусів. Вдень температура знову почне падати, очікується від +20 до +23 градусів, місцями прогріється до +23 + 27 градусів.

У Києві пройде гроза, можливий сильний вітер. Вночі + 11 +13 градусів, вдень від +19 до + 21 градуса.

Карта погоди в Україні на суботу, 21 травня

Погода в Україні 22 травня

У неділю сухо і сонячно буде тільки на півдні країни, в інших областях синоптики прогнозують грози.

Нічна температура складе від + 6 до + 10 градусів. Вдень похолодає у всіх областях, синоптики прогнозують від +14 до +17 градусів, тепліше буде тільки на півдні, від +20 до +24 градусів.

У Києві 22 травня очікується грози та сильний вітер. Вночі + 9 +11 градусів, вдень від +13 до + 15 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 22 травня