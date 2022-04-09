Погода принесе в Україну сильні дощі: які області заливатиме

За прогнозом синоптиків дощами в суботу заливатиме Західні, північні області та північний схід. У більшості центральних, південних і східних областей буде сухо і сонячно. Також синоптики прогнозують сильний штормовий вітер і місцями може пройти град.

Нічна температура повітря буде коливатися в межах + 5 + 8 градусів. Вдень на заході + 11 +14 градусів, ближче до центральних областей і в самому центрі +19 + 22 градуси. На півночі + 11 + 13 градусів.

На півдні прохолодно буде тільки в Одесі, +13 + 15 градусів. В інших областях, а також на сході країни від +17 до +20 градусів.

У Києві 9 квітня синоптики прогнозують сильні дощі, вночі + 4 + 6 градусів. Вдень у столиці прогріється до + 12 + 14 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 9 квітня

У неділю, 10 квітня, дощі почнуть зміщуватися з західних і північних областей у бік центру і півдня. На сході мокро буде тільки в Полтаві, в інших областях – сухо.

Нічна температура на заході почне падати, до +2 +4 градусів, в інших регіонах від +5 до +8 градусів.

Вдень у західних та північних областях похолодає, від +6 до +11 градусів. Почне знижуватися температура в центральних областях і на півдні, від +10 до +16 градусів. Місцями до + 18 градусів.

На південному сході та сході тепла погода збережеться, від +18 до +21 градуса. У понеділок нова хвиля похолодання охопить майже всі області України.

У Києві 10 лютого очікується дощ, вночі від +2 до +4 градусів, вдень +8 + 10 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 10 квітня