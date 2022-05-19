Погода влітку принесе чимало сюрпризів: від пекельної спеки до потужних шквалів

Погода в Україні влітку

За словами синоптика, який вже 15 років спостерігає за погодою в Україні та дає прогнози, літо у 2022 році буде різноманітним, і збережеться тенденція глобального потепління.

"Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а ніби зупиниться на цьому піку, якого досягло раніше в минулі роки", - зазначає Деркач.

У червні за прогнозом синоптика очікується помірне тепло. Тим, хто любить спеку, він прогнозує 2-3 таких періоду - один довгий і два коротких. У липні прийдуть сильні опади, а серпень буде по-справжньому літнім. До середини місяця буде хороша погода, а потім пройдуть дощі, і температура повітря почне знижуватися.

Перепади погоди в цьому році будуть різкими й за прогнозом Деркача, очікуються погодні явища від спеки до досить потужних дощів і шквалів.

Детальний прогноз погоди на червень

З 1 по 10 червня температури повітря будуть помірні, а потім почне істотно теплішати. У першу декаду місяця очікуються сильні опади.

З 11 по 20 червня буде тепло в Україні й стовпчики термометрів почнуть підніматися вище +30 градусів. Але така висока температура буде винятку і локального характеру. Можливі сильні короткочасні дощі, іноді з сильним вітром.

А період з 21 по 30 червня буде найтеплішим. Опадів в кінці місяця буде мало, не очікується і різких перепадів. Спеки сильної ще не буде, але високі градуси будуть точно. А в останні дні температура трохи знизиться.